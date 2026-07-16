Với Messi, Argentina đã có 'Bàn chân của Chúa'

Messi, lại là Messi

40 năm trước, sân vận động huyền thoại Azteca của Mexico chứng kiến khoảnh khắc huyền thoại, khi Argentina gặp Anh ở tứ kết World Cup 1986. Phút 51, một tình huống bóng bay trên không như bao tình huống khác, thủ môn Peter Shilton của Anh băng ra đấm bóng giải nguy. Diego Maradona băng vào, và trong tư thế chới với, anh đã đưa bóng vào lưới Anh.

"Bàn tay của Chúa" là khoảnh khắc vĩnh viễn đi vào lịch sử, khi không chỉ khắc họa một trong những bàn thắng tranh cãi nhất (khi VAR còn chưa ra đời), mà còn phác họa hai mặt vĩ đại của Maradona. Ông tài giỏi, như cái cách độc diễn ghi bàn sau khi vượt qua... cả đội Anh, nhưng cũng ma mãnh và tinh quái, như cái cách giơ cánh tay để mang về lợi thế cho Argentina bằng mọi cách có thể.

Argentina lọt vào chung kết ẢNH: REUTERS

"Chúa" trong "bàn tay của Chúa", là Diego Maradona, mà cũng có thể là một thế lực siêu nhiên đã thay Maradona đưa bóng vào lưới Anh. Khoảnh khắc ấy trở thành bất tử, minh chứng cho thấy những điều mong manh và tranh cãi luôn có sức sống mãnh liệt.

Dù vậy, sau 40 năm, Argentina lại tìm thấy "đấng cứu thế" của mình, theo một cách khác. Lionel Messi kế thừa áo số 10 của Diego Maradona, lại tạo nên lịch sử trước Anh, nhưng không còn bằng một tích tắc mù mờ, mà bằng sự vĩ đại hiển nhiên và chân thật. Giữa hàng ngàn điều tranh cãi, đẳng cấp của Messi là thứ... chẳng có gì phải đáng bàn. Diego Maradona có "bàn tay của Chúa", còn Messi mang "bàn chân của Chúa".

Ở trận bán kết World Cup 2026, đội tuyển Anh đã dẫn trước nhờ công Anthony Gordon ở phút 55. Trước khoảnh khắc này, thế trận hỗn loạn, bị cắt vụn bởi va chạm (26 pha phạm lỗi). Còn sau khoảnh khắc này, sự rối bời thuộc về Argentina. Anh đã mang tới trận đấu "nguyên thủy", là cuộc so tài rắn rỏi (thậm chí có phần bạo lực) đậm tính thể chất, với hy vọng dùng sức mạnh cơ bắp đè bẹp sức phản kháng của Argentina vốn dĩ đã mỏi mệt bởi cày ải liên tục.

Giữa hỗn loạn, Messi vẫn ở đó, đưa mọi thứ về lại đúng trật tự. Bóng "số 10" nhỏ bé len lỏi ở cánh phải, nhẹ nhàng lướt qua hàng thủ Anh, rồi vung chân tạo ra hàng tá cơ hội cho Nico Gonzalez, Alexis MacAllister đe dọa cầu môn Jordan Pickford. Đồng đội bỏ lỡ, Messi lại lấy bóng và làm lại. Không tiếc nuối, không đổ lỗi, Messi tiến về phía trước, tạo ra lực đẩy khủng khiếp nhờ niềm tin bền bỉ và tố chất thiên tài.

Messi bền bỉ và không thể ngăn cản ẢNH: REUTERS

Như phản xạ vô điều kiện, mỗi khi khó khăn, Argentina lại nhìn về Messi, và lựa chọn ấy không bao giờ sai. Phút 85, Messi chuyền bóng mở ra không gian mênh mông để Enzo Fernandez sút xa gỡ hòa. Phút 90+2, khi đối thủ đã "khóa" pha ngoặt bóng chân trái, Messi tạt luôn bằng chân phải, dọn cỗ để Lautaro Martinez làm phần việc khó khăn cuối cùng.

Đội tuyển Anh đã làm tất cả những gì có thể để ngăn Messi ghi bàn, nhưng không thể ngăn tiền vệ 39 tuổi định đoạt trận đấu.

Đi vào lịch sử

Tấm vé đá trận quyết đấu ngày 20.7 trên sân MetLife giúp Messi đi vào lịch sử, khi cân bằng kỳ tích đá 3 trận chung kết World Cup của Cafu (Brazil).

Song, Messi sẽ còn vĩ đại hơn rất nhiều, bởi anh đã đoạt 2 Quả bóng vàng World Cup (2014, 2022) và ở rất gần danh hiệu thứ ba. Đơn giản ở World Cup 2026, có lẽ không còn ai dám nhận mình hay hơn Messi.

Messi đã phá bao nhiêu kỷ lục World Cup? Có lẽ cần có công cụ để thống kê: ghi bàn nhiều nhất, kiến tạo nhiều nhất, đeo băng thủ quân nhiều nhất, thắng nhiều trận nhất, đoạt nhiều Quả bóng vàng World Cup nhất, đá nhiều chung kết nhất...

Argentina lừng lững vượt qua gian truân trên đôi chân thiên tài ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, chân dung huyền thoại không ký họa chỉ bằng con số khô khan. Messi vĩ đại bởi những khoảnh khắc dung dị. Là đôi chân vững vàng trước áp lực chực chờ xô đổ khi Messi bị bao vây trong những phút cuối nhưng vẫn giữ chặt bóng trong chân, là những lần lướt đi mềm mại trên thảm cỏ bất chấp sức ép bủa vây, là cái ngoái đầu quan sát, suy nghĩ, rồi vung chân vẽ kiệt tác trên thảm cỏ xanh.

Messi là biểu tượng cho bản lĩnh Argentina. Chẳng phải đội bóng Nam Mỹ chờ đến lúc thua mới... chịu đá. Mà ở thế hỗn loạn, dưới ngọn lửa nung nóng cận kề, "vàng" thật mới lộ diện.

4 năm trước ở Qatar, Messi đã vượt qua mọi rào cản để hoàn thành miếng ghép cuối trong bảo tàng sự nghiệp vĩ đại. "Nhưng đó có thể chỉ là phần đầu của bộ phim hoành tráng, trước khi Messi viết nên chương kỳ vĩ hơn tại World Cup 2026", cây viết Jonathan Wilson của Guardian nhận xét trước giải.

Lời tiên tri ấy đã trở thành sự thật. Không có giải đấu nào vĩ đại nhất, mà sẽ luôn có những giải đấu vĩ đại hơn, là những đỉnh núi cao hơn mà "bàn chân của Chúa" sẵn sàng bước tới.



