Pháp không còn tâm trạng đấu Anh tranh HCĐ, Mbappe chưa nguôi cơn giận vì thua Tây Ban Nha

Mất cơ hội nhận thưởng 120 tỉ đồng

Theo L'Équipe, hợp đồng tài trợ giữa Nike và FFF quy định đội tuyển Pháp sẽ nhận thêm 1 triệu euro nếu giành quyền vào chung kết World Cup và thêm 3 triệu euro nữa nếu lên ngôi vô địch. Vì dừng bước trước Tây Ban Nha, FFF đã mất cơ hội nhận toàn bộ khoản thưởng trị giá 4 triệu euro, tương đương hơn 120 tỉ đồng.

Đây là chính sách thưởng đã được Nike áp dụng trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Năm 2018, khi đội tuyển Pháp vô địch tại Nga, FFF nhận khoản thưởng 2 triệu euro theo điều khoản hợp đồng. Đến World Cup 2022 và kỳ World Cup 2026 đang diễn ra, mức thưởng được nâng lên 3 triệu euro cho chức vô địch và 1 triệu euro nếu chỉ vào đến chung kết.

Đội tuyển Pháp lỡ cơ hội vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp ẢNH: REUTERS

Nội bộ đội tuyển Pháp vẫn chưa nguôi nỗi buồn

Tuy nhiên, tiền bạc không phải điều khiến người hâm mộ Pháp nhắc đến nhiều nhất sau trận bán kết. Theo tiết lộ của L'Équipe tối 16.7, phòng thay đồ của đội tuyển đã trở nên rất căng thẳng ngay trong giờ nghỉ giải lao.

Khi Pháp bị dẫn 0-1 sau quả phạt đền thành công của Mikel Oyarzabal ở phút 22, tiền đạo Ousmane Dembele đã đứng lên phát biểu nhằm vực dậy tinh thần toàn đội. Chủ nhân Quả bóng vàng 2025 cho rằng hệ thống pressing của Pháp thiếu sự đồng bộ và cần được cải thiện nếu muốn lật ngược tình thế.

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Tuy nhiên, những phát biểu của Dembele lại không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số cầu thủ cảm thấy tiền đạo này chỉ lên tiếng khi bản thân gặp khó khăn trên sân, thay vì thể hiện vai trò thủ lĩnh trong những thời điểm khác. Điều đó khiến bầu không khí trong phòng thay đồ trở nên nặng nề hơn.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp vẫn không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Đến phút 58, Pedro Porro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha, khép lại chiến thắng 2-0 và đưa đội bóng xứ bò tót vào chung kết gặp Argentina.

Nội bộ đội tuyển Pháp vẫn chưa hết căng thẳng sau thất bại ở bán kết ẢNH: REUTERS

Một ngày sau thất bại, L'Équipe tiếp tục mô tả tâm trạng u ám bao trùm toàn đội tuyển Pháp. Tờ báo này cho biết các cầu thủ gần như không nói với nhau lời nào sau trận đấu. Khi rời sân AT&T ở Arlington, tất cả đều chìm trong cảm giác thất vọng và chưa thể lý giải vì sao họ tiếp tục gục ngã trước Tây Ban Nha, đối thủ đã đánh bại họ ba lần liên tiếp trong ba năm gần đây.

"Họ đang ở đáy vực", một thành viên trong đoàn đội tuyển Pháp chia sẻ với L'Équipe tối 16.7. Một nguồn tin khác tiết lộ đội trưởng Kylian Mbappe là người chịu cú sốc lớn nhất, rơi nước mắt và hiện vẫn không giấu được sự tức giận sau khi giấc mơ vô địch World Cup tan thành mây khói.

L'Équipe mô tả, nỗi thất vọng sau trận thua Tây Ban Nha lớn đến mức các cầu thủ Pháp gần như không còn tâm trí hướng đến trận tranh hạng ba với Anh.

Theo L'Équipe: "Ngay sau khi bị loại ở bán kết, phần lớn thành viên của "Les Bleus" chỉ nghĩ đến việc rời nước Mỹ sau hành trình dài tại World Cup. Phát biểu của đội trưởng Kylian Mbappe về việc cần "vỗ lưng nhau" và "đi nghỉ để bắt đầu một điều gì đó mới" được xem là phản ánh tâm trạng chung của toàn đội. Một nguồn tin thân cận với các tuyển thủ Pháp thậm chí đặt câu hỏi: "Bạn có nghĩ họ còn muốn chơi trận đấu này không? Tất nhiên câu trả lời là không. Cả đội đến World Cup với mục tiêu vô địch chứ không phải tranh hạng ba".