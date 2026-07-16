Thua ngược đau đớn Argentina phút 90+2, báo Anh 'mổ xẻ' những sai lầm của HLV Tuchel

Ở trận bán kết vào rạng sáng 16.7, Anthony Gordon đưa đội tuyển Anh vượt lên ở phút 55 và đội bóng của HLV Tuchel duy trì lợi thế cho đến phút 85. Tuy nhiên, Enzo Fernandez ghi siêu phẩm gỡ hòa trước khi Lionel Messi kiến tạo để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+2, giúp Argentina giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Ngay sau trận đấu, The Guardian cho rằng bước ngoặt nằm ở việc HLV Tuchel quá sớm từ bỏ lối chơi chủ động. Nhà cầm quân người Đức liên tiếp tung các hậu vệ vào sân nhằm bảo toàn tỷ số, khiến đội tuyển Anh lùi sâu, đánh mất quyền kiểm soát bóng và gần như chỉ còn biết chống đỡ sức ép của nhà đương kim vô địch thế giới.

HLV Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích vì những điều chỉnh ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Không chỉ HLV Tuchel, nhiều ngôi sao đội tuyển Anh cũng bị truyền thông và người hâm mộ chỉ trích. Trên các diễn đàn của Sky Sports, nhiều ý kiến cho rằng Harry Kane và Jude Bellingham "biến mất" trong thời điểm quan trọng nhất của trận đấu, không giúp đội bóng giữ bóng hay giảm sức ép khi Argentina dồn lên tấn công.

Tuy nhiên, phần lớn chỉ trích vẫn hướng về những quyết định chiến thuật của HLV Tuchel.

Rooney: "HLV Tuchel tự chuốc lấy rắc rối"

Trên sóng BBC, cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng đội tuyển Anh đã tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Rooney nhận định: "Chúng ta đã ở vị trí rất thuận lợi nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Đội lùi quá sâu, để Argentina liên tục gây sức ép. Ngay khi họ ghi bàn gỡ hòa, tôi cảm thấy bàn thắng thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian".

Theo cựu đội trưởng đội tuyển Anh, việc HLV Tuchel liên tiếp bổ sung hậu vệ khi đội nhà chỉ dẫn 1-0 đã gửi đi thông điệp tiêu cực tới chính các cầu thủ trên sân.

"Khi đã dẫn trước, bạn phải tiếp tục giữ thế trận. Nhưng đội tuyển Anh lại chơi với năm, rồi gần như sáu hậu vệ. Nếu để Messi và Argentina liên tục ép sân, bạn sẽ gặp rắc rối", Rooney nói.

Đội tuyển Anh nhận bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ, qua đó không thể vào chung kết ẢNH: REUTERS

Alan Shearer cũng chung quan điểm khi cho rằng HLV Tuchel "đã chơi quân bài quá sớm". Bình luận viên BBC nhấn mạnh sơ đồ 5 hậu vệ từng phát huy hiệu quả trước Mexico hay Na Uy, nhưng hoàn toàn phản tác dụng trước một Argentina sở hữu Messi cùng hàng công đẳng cấp.

Theo Shearer, sau khi chuyển sang phòng ngự số đông, đội tuyển Anh không còn bất kỳ phương án phản công nào. Mỗi lần giành lại bóng, các cầu thủ đều nhanh chóng mất quyền kiểm soát vì kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần.

Sky Sports: Sai lầm chiến thuật làm thay đổi cục diện

Các chuyên gia của Sky Sports cũng đồng loạt quy trách nhiệm cho HLV người Đức.

Gary Neville nhận định đội tuyển Anh đã phòng ngự "quá hẹp và quá sâu", gợi nhớ thất bại trước Ý ở chung kết EURO trước đây.

Paul Merson cho rằng HLV Tuchel đi vào "vết xe đổ" từng khiến HLV Gareth Southgate bị chỉ trích nhiều năm qua, dù ông được kỳ vọng sẽ mang đến tư duy chiến thuật táo bạo hơn.

Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports News đánh giá đây là sai lầm mang tính quyết định. Theo ông, HLV Tuchel được Liên đoàn Bóng đá Anh bổ nhiệm nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật ở các trận đấu loại trực tiếp, nhưng lần này chính những điều chỉnh đó lại khiến đội bóng đánh mất hoàn toàn thế trận.

Trong khi đó, bình luận viên Ron Walker chỉ ra thống kê đáng chú ý: sau khi chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, đội tuyển Anh gần như không còn tạo được sức ép lên khung thành Argentina và phần lớn thời gian chỉ chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, HLV Tuchel khẳng định ông không hối hận về lựa chọn chiến thuật. HLV người Đức giải thích rằng Argentina liên tục thắng các pha không chiến và thực hiện rất nhiều quả tạt, buộc Anh phải chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ để tăng cường khả năng phòng ngự.

Các chuyên gia lẫn truyền thông Anh cho rằng HLV Tuchel sắp bị sa thải vì những sai lầm ẢNH: REUTERS

Ông cũng cho rằng vấn đề không nằm ở hệ thống chiến thuật mà ở việc các cầu thủ ngày càng thi đấu thụ động, không thể giữ bóng và liên tục để đối phương gây sức ép.

"Dĩ nhiên trách nhiệm thuộc về HLV. Khi kết quả không tốt, mọi người đều có quyền nói đó là sai lầm", HLV Tuchel phát biểu.

Dù vậy, những lời giải thích này không làm giảm sự thất vọng từ truyền thông Anh. Trên mạng xã hội và các chuyên mục bình luận của Sky Sports, nhiều CĐV thậm chí kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Anh sớm cân nhắc tương lai của HLV Tuchel, dù nhà cầm quân 52 tuổi còn hợp đồng đến sau EURO 2028.