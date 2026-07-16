Cay đắng vì Anh thua ngược, Bellingham vỗ thẳng vào đầu cầu thủ Argentina sau trận đấu

Bellingham không giữ được bình tĩnh

Theo truyền thông Anh, khi các cầu thủ Argentina đang ăn mừng tấm vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha, Bellingham tiến đến cầu thủ dự bị của Argentina - Barco rồi có động tác dùng tay vỗ vào sau đầu cầu thủ này. Barco lập tức phản ứng, khiến hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại trước khi đồng đội và ban huấn luyện kịp thời can thiệp để ngăn sự việc leo thang.

The Sun mô tả: “Đó là cái kết đầy cảm xúc đối với tiền vệ của Real Madrid. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bellingham đã bật khóc trên sân vì không thể giúp đội tuyển Anh giành quyền vào chung kết. Anh cũng nhanh chóng an ủi người đồng đội Nico O'Reilly trước khi lao đến khu vực các cầu thủ đang tranh cãi”.

Bellingham đã có hành động thiếu kiềm chế khi đội tuyển Anh thua bán kết trước Argentina ẢNH: REUTERS

Không chỉ Bellingham, nhiều cầu thủ đội tuyển Anh cũng mất bình tĩnh sau thất bại đau đớn. Morgan Rogers liên tục tranh cãi trong lúc trọng tài Ismail Elfath rời sân. Thủ môn dự bị Dean Henderson cùng James Trafford và Ivan Toney phải đứng ra can ngăn, trong khi phía Argentina có Lisandro Martinez, Gonzalo Montiel, Enzo Fernandez, Cristian Romero và thủ môn dự bị Juan Musso góp mặt trong những tình huống căng thẳng.

Thực tế, bầu không khí giữa hai đội đã nóng lên từ rất sớm. Ngay trong hiệp một, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Lionel Messi và Jude Bellingham có màn khẩu chiến sau khi trọng tài cắt còi ở một tình huống tranh chấp. Hai ngôi sao mang áo số 10 đứng đối mặt và liên tục trao đổi với thái độ căng thẳng.

Theo truyền thông Anh, Bellingham dường như là người nói câu cuối cùng, còn Messi chỉ nhìn đối thủ với ánh mắt đầy mỉa mai rồi quay lưng bước đi. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi người hâm mộ tranh luận về nội dung cuộc đối đáp giữa hai cầu thủ.

Bellingham cùng đội tuyển Anh không thể vào chung kết ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, người có tiếng cười cuối cùng vẫn là Messi. Sau khi đội tuyển Anh vượt lên nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, Argentina vùng dậy mạnh mẽ trong hiệp hai. Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 90+2, đưa đại diện Nam Mỹ vào chung kết World Cup 2026.

Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng để lại dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo cho bàn gỡ hòa và màn trình diễn giàu ảnh hưởng trong suốt trận đấu. Trái ngược với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Bellingham bị phong tỏa trong phần lớn thời gian của hiệp hai và không thể tạo ra khác biệt khi đội tuyển Anh đánh mất thế trận.