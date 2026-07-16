Lịch thi đấu tranh tấm HCĐ danh dự Pháp - Anh: Cơ hội trao tay Mbappe hay Bellingham?

Một pha xô xát trong trận Anh thua Argentina 1-2 ảnh: reuters

Cuộc chạm trán giữa 2 kình địch Pháp - Anh

World Cup 2026 đã trải qua 102 trận đấu sôi nổi với đầy đủ mọi bàn thắng, kiến tạo và cả những tranh cãi, hạnh phúc, tiếc nuối… Phía trước chúng ta sẽ là 2 trận đấu cuối cùng giữa 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu tại Bắc Mỹ mùa Hè này.

Không thể tham dự trận chung kết dĩ nhiên sẽ là nỗi thất vọng lớn cho Pháp (thua Tây Ban Nha 0-2) và Anh (thua Argentina 1-2). Cách Les Bleus hoàn toàn bị Tây Ban Nha "bỏ túi" khiến người hâm mộ nước này thất vọng, trong khi cách thua nhu nhược đã nhận bão chỉ trích từ dư luận Anh.

Nhưng trận tranh HCĐ thực tế vẫn là một cơ hội quan trọng cho cả 2 đội bóng, để có thể rời World Cup 2026 trong danh dự, nhất là khi đó sẽ là "Trận chiến xuyên eo biển" Manche giữa 2 kình địch nhiều duyên nợ Pháp - Anh.

Harry Kane ôm Messi sau trận bán kết ảnh: Reuters

Lịch thi đấu tranh HCĐ World Cup 2026 cho thấy trận đấu sẽ diễn ra trễ hơn nhiều so với các trận knock-out ở các vòng loại trực tiếp gần đây, dự kiến diễn ra lúc 4 giờ Việt Nam ngày 19.7 tại Miami.

Thoạt nhìn có vẻ trễ, nhưng những fan hâm mộ của 2 đội bóng Anh và Pháp có thể lạc quan với nhau rằng thời gian sẽ đủ vừa vặn để họ có thể theo dõi đầy đủ trận đấu, kể cả có đá hiệp phụ hay thực hiện loạt luân lưu 11 m mà vẫn kịp đi… làm.

Quay trở lại trận đấu, nhiều khả năng 2 HLV Didier Deschamps và Thomas Tuchel sẽ có nhiều sự thay đổi, thay các trụ cột đã xuống sức và gây thất vọng để nhường chỗ cho những nhân tố ít hoặc chưa được ra sân thi đấu.

Trận tranh HCĐ World Cup 2026 cũng đánh dấu HLV Deschamps chia tay đội tuyển Pháp ảnh: reuters

Điều này sẽ tạo ra những kỳ vọng nhất định, khi những nhân tố được trao cơ hội có thể sẽ thổi luồng sinh khí mới cho 2 đội bóng đã tuân thủ cách dùng người cực kỳ chặt chẽ suốt từ đầu World Cup 2026.

Trận đấu cũng là cơ hội để những ngôi sao trong 2 đội bóng theo đuổi các mục tiêu cá nhân, giữa các chân sút Mbappe (8 bàn, bằng với Messi), Harry Kane, Bellingham (6 bàn), Dembele (5 bàn)... hay Olise chinh phục kỷ lục 6 kiến tạo trong 1 kỳ World Cup của huyền thoại Pele.