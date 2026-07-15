Tây Ban Nha biến bộ 3 'sát thủ' Mbappe, Olise và Dembele thành vô hại như thế nào?

Chỉ còn là cái bóng của chính mình

Trước trận, các con số của Pháp thực sự gây choáng ngợp. Tính đến trước bán kết, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã có 47 cú sút trúng đích, nhiều nhất của Pháp tại một kỳ World Cup kể từ năm 1998, mùa giải họ vô địch với 53 cú sút trúng đích. Trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận cũng là con số cao nhất của Pháp kể từ năm 1966. Đặc biệt, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG, khả năng 1 cú dứt điểm trở thành bàn thắng) cộng dồn của Pháp lên tới 14,3, cao nhất giải.



Thế nhưng bước vào hiệp 1 trận bán kết, hàng công ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình. 2 cú dứt điểm ít ỏi trước giờ nghỉ chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,04 xG. Đáng nói hơn, đây là hiệp đấu có chỉ số xG thấp nhất mà Pháp từng tạo ra trong một hiệp đấu tại World Cup.

Yamal cũng rất quyết liệt trong khâu hỗ trợ phòng ngự ẢNH: REUTERS

Sự bế tắc thể hiện rõ nhất qua hình ảnh Michael Olise. Đối mặt với hàng tiền vệ chơi bóp nghẹt của Tây Ban Nha, ngôi sao của Bayern Munich gần như không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào. Pháp trông chờ khả năng sáng tạo của Olise để tìm đường cho Mbappe băng xuống, nhưng cả trận, cặp đôi này không thể trao cho nhau dù chỉ một đường chuyền trong suốt hiệp 1. Bản thân Olise cũng để mất bóng tới 20 lần chỉ trong 70 phút. Đó là màn trình diễn nhạt nhòa nhất của ngôi sao Bayern Munich từ đầu giải.

Ousmane Dembele thậm chí còn tệ hơn: cầu thủ chạy cánh này không có nổi một cú dứt điểm nào cho đến tận phút bù giờ hiệp 2. Còn Mbappe, ngôi sao được kỳ vọng nhất, phải đến phút 67 mới có cú sút đầu tiên trong trận. Không một cái tên nào trong bộ ba tấn công chủ lực thể hiện được đẳng cấp vốn có. Dù Pháp có gia tăng tần suất dứt điểm ở hiệp 2, cả trận họ cũng chỉ tạo ra 0,3 xG, mức thấp nhất của đội tuyển này trong một trận đấu tại World Cup theo dữ liệu thống kê hiện có.

Khi Tây Ban Nha "lột xác"

Điều đáng chú ý là chiến thắng của Tây Ban Nha lần này không đến từ việc áp đảo quyền kiểm soát bóng như thường thấy ở đội bóng này. Tỷ lệ kiểm soát bóng 50,9% của "La Roja" là mức thấp nhất của họ trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 2002. Thay vào đó, chìa khóa nằm ở cường độ pressing, sự gắn kết đội hình và sự lạnh lùng trong những khoảnh khắc quyết định.



Bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 là minh chứng rõ nhất. Sau pha pressing thông minh của Lamine Yamal, Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm và Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền. Sau đó, Mikel Oyarzabal dứt điểm thành công, mở ra cơ hội kiểm soát trận đấu từ sớm. Xin nhắc lại, kiểm soát trận đấu, chứ không phải kiểm soát bóng.

Đồ họa vị trí trung bình của Tây Ban Nha. Ngay cả những cầu thủ tấn công như Mikel Oyarzabal hay Mikel Merino cũng lùi sâu để tạo thành những "gọng kìm", bóp nghẹt những đường lên bóng của Pháp ẢNH: REUTERS

Rodri chưa trở lại đỉnh cao phong độ sau chấn thương, nhưng vẫn là tiền vệ mỏ neo số 1 thế giới ẢNH: REUTERS

Về mặt tranh chấp tay đôi, Tây Ban Nha thực hiện 22 pha tắc bóng so với 14 của Pháp, và thắng tới 14 pha so với chỉ 8 của đối thủ. Tỷ lệ thắng các tình huống tay đôi của Tây Ban Nha đạt 55,9%, trong khi Pháp chỉ thắng 44,1%, tỷ lệ thắng tranh chấp thấp nhất của Pháp trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1978. Ở các tình huống tranh chấp bóng bổng, Pháp chỉ thắng 32%, tương đương 8 pha, ít nhất của đội bóng này sau 40 năm tại đấu trường World Cup.



Cặp tiền vệ trung tâm Rodri và Fabian Ruiz chính là những người quét dọn khu trung tuyến hiệu quả nhất. Rodri thắng 11/15 pha tranh chấp, trong khi Fabian Ruiz thắng 5/6 và cũng là cầu thủ đoạt lại bóng nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha với 7 lần.

Không chỉ phòng ngự tốt, khi có cơ hội tấn công, Tây Ban Nha cũng thể hiện sự sắc bén cần thiết. Bàn thắng thứ hai của Pedro Porro, đến sau pha đập nhả với Dani Olmo, là minh chứng cho khả năng phối hợp nhuần nhuyễn khi cầm bóng của đội bóng này. Đó là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự rời rạc, thiếu kết nối của hàng công Pháp trong suốt 90 phút.

Nhìn tổng thể, đây không đơn thuần là một chiến thắng nhờ may mắn hay phòng ngự tiêu cực. Tây Ban Nha đã chủ động ưu tiên đưa quân số áp đảo vào khu trung tuyến, khiến Pháp không thể xuyên phá hay áp đảo thể lực. Trong khi hàng công đối phương vận hành rời rạc như những cá nhân riêng lẻ, các mũi tấn công của Tây Ban Nha lại di chuyển linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ trong đội hình, yếu tố then chốt giúp họ bóp nghẹt mọi đợt lên bóng của đối thủ.

Có thể nói, trước trận đấu này, sự chú ý của dư luận phần lớn đổ dồn vào hàng công ồn ào của Pháp, còn Tây Ban Nha ít nhiều bị xem nhẹ khi có những chiến thắng không bùng nổ. Nhưng màn trình diễn tại Dallas cho thấy đây là một chiến thắng đầy thuyết phục, vô hiệu hóa hoàn toàn một hàng công từng khiến cả thế giới phải trầm trồ.