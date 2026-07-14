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Thể thao World Cup 2026

5 cuộc đấu định đoạt trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: Sao trẻ Barca ngăn nổi Mbappe?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Nếu muốn giúp Pháp trả món nợ đã vay Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024, Kylian Mbappe, Osmane Dembele cần phải giành chiến thắng ở các cuộc đối đầu tay đôi khó nhằn.

Kylian Mbappe vs Pau Cubarsi

Muốn ngăn chặn Kylian Mbappe, Tây Ban Nha sẽ phải đặt niềm tin vào Pau Cubarsi. Trung vệ mới 19 tuổi đang có kỳ World Cup ấn tượng với khả năng đọc tình huống và phát động tấn công từ tuyến dưới.

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác. Mbappe không chỉ là chân sút số một của đội tuyển Pháp mà còn là cầu thủ có khả năng tạo đột biến đáng sợ nhất giải đấu khi đã có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, Cubarsí có thể phải trả giá trước những pha tăng tốc và dứt điểm của ngôi sao Real Madrid.

5 cuộc đấu định đoạt trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: Sao trẻ Barca ngăn nổi Mbappe?- Ảnh 1.

Mbappe đang có phong độ rất cao

ẢNH: REUTERS

5 cuộc đấu định đoạt trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: Sao trẻ Barca ngăn nổi Mbappe?- Ảnh 2.

Còn Curbasi có sự ổn định

ẢNH: REUTERS


Michael Olise vs Rodri

Rodri là trái tim trong lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Mọi đường lên bóng của "La Roja" gần như đều đi qua đôi chân tiền vệ của Man City. Trong khi đó, Michael Olise đang nổi lên như một trong những cầu thủ sáng tạo nhất của tuyển Pháp ở World Cup 2026. Nếu Rodri kiểm soát được khu trung tuyến, Tây Ban Nha sẽ áp đặt thế trận. Nhưng nếu Olise tìm thấy khoảng trống để tung ra những đường chuyền quyết định, Pháp hoàn toàn có thể khiến đối thủ trả giá.

Ousmane Dembele vs Marc Cucurella

Ousmane Dembele đang trải qua giải đấu bùng nổ với những pha đi bóng tốc độ và khả năng tạo đột biến cực cao. Phía bên kia, Marc Cucurella là mẫu hậu vệ không ngại va chạm, giàu năng lượng và rất quyết liệt trong tranh chấp. Đây hứa hẹn là một trong những điểm nóng nhất trận đấu.

Nếu Cucurella khóa được Dembele, sức công phá của tuyển Pháp sẽ giảm đi đáng kể. Ngược lại, chỉ cần một lần vượt qua hậu vệ Tây Ban Nha, ngôi sao PSG có thể tạo ra khác biệt. Ngoài ra, Cucurella còn có thêm nhiệm vụ khác: hỗ trợ tấn công. Vì thế, đây có thể là trận đấu bào mòn sức lực của tân binh Real Madrid.

5 cuộc đấu định đoạt trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: Sao trẻ Barca ngăn nổi Mbappe?- Ảnh 3.

Yamal mới có 1 bàn thắng ở World Cup 2026 nhưng vẫn rất đáng chờ đợi

ẢNH: REUTERS

5 cuộc đấu định đoạt trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha: Sao trẻ Barca ngăn nổi Mbappe?- Ảnh 4.

Lucas Digne (trái) đã chiếm suất đá chính của Theo Hernandez

ẢNH: REUTERS

Lucas Digne vs Lamine Yamal

Lamine Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Tài năng 18 tuổi sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng tạo đột biến khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Đối diện anh là Lucas Digne, hậu vệ giàu kinh nghiệm đã chinh chiến nhiều năm ở Ngoại hạng Anh và đội tuyển Pháp. Nếu Digne không thể hạn chế những pha đi bóng từ cánh phải của Yamal, Pháp sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực.

Adrien Rabiot vs Fabian Ruiz

Fabian Ruiz là một trong những tiền vệ thi đấu ổn định nhất World Cup 2026. Khả năng xâm nhập vòng cấm, dứt điểm từ tuyến hai và giữ nhịp trận đấu giúp anh trở thành mắt xích quan trọng của HLV Luis de la Fuente. Thậm chí, anh đẩy Pedri lên băng ghế dự bị ở tứ kết.

Bên phía Pháp, Adrien Rabiot đảm nhận vai trò cân bằng giữa công và thủ, đồng thời hỗ trợ Aurelien Tchouameni hay Manu Kone trong việc tranh chấp ở khu trung tuyến. Đội bóng nào giành ưu thế ở cuộc đấu này nhiều khả năng sẽ kiểm soát được nhịp độ trận bán kết.

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