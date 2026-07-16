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Thể thao World Cup 2026

Argentina - Tây Ban Nha là chung kết World Cup đặc biệt nhất lịch sử, vì sao?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam) sẽ đi vào lịch sử với một cột mốc chưa từng có tiền lệ: lần đầu tiên đương kim vô địch châu Âu và đương kim vô địch Nam Mỹ so tài để giành chiếc cúp vô địch thế giới.

Tây Ban Nha bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu, sau chức vô địch EURO 2024 tại Đức. Trong khi đó, Argentina cũng đang là đương kim vô địch Nam Mỹ, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Copa America trong năm 2024 bằng chiến thắng 1-0 trước Colombia sau hiệp phụ.

Việc cả hai đội tuyển cùng lúc mang danh xưng nhà vô địch châu lục của mình bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup là điều chưa từng xảy ra trong 22 kỳ giải trước đó. Ngoài ý nghĩa lịch sử nói trên, đây cũng là lần đầu tiên Argentina và Tây Ban Nha đối đầu nhau ở một trận chung kết World Cup.

Argentina - Tây Ban Nha là chung kết World Cup đặc biệt nhất lịch sử, vì sao?- Ảnh 1.

Messi...

ẢNH: REUTERS

Argentina - Tây Ban Nha là chung kết World Cup đặc biệt nhất lịch sử, vì sao?- Ảnh 2.

... hay Yamal sẽ lên ngôi vô địch?

ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này lẽ ra đã có thể diễn ra sớm hơn, tại trận Finalissima, trận so tài giữa nhà vô địch EURO và Copa America. Trận đấu vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 27.3.2026 tại Qatar, nhưng đã bị hủy bỏ do tình hình an ninh bất ổn trong khu vực. Nhưng có lẽ người hâm mộ cũng không cần phải tiếc nuối bởi chỉ 4 tháng sau, cả thế giới được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Argentina ở trận đấu danh giá hơn rất nhiều.

Trận đấu còn mang thêm nhiều tầng ý nghĩa đặc biệt khác. Argentina, với Lionel Messi dẫn dắt, đang hướng đến việc trở thành đội tuyển thứ 2 bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup sau Brazil (1958 và 1962). Trong khi đó, Tây Ban Nha tìm kiếm danh hiệu World Cup thứ 2 trong lịch sử, sau lần đăng quang duy nhất vào năm 2010. Trận chung kết cũng đánh dấu lần đầu tiên 2 ngôi sao thuộc 2 thế hệ Lionel Messi và Lamine Yamal đối đầu nhau trên sân cỏ.

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