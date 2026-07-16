Đừng quên còn trận Anh đấu Pháp tranh hạng ba World Cup 2026: Lịch sử đối đầu gọi tên ai?

Đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng 3 World Cup 2026 với cùng một nỗi tiếc nuối. Nếu thầy trò HLV Thomas Tuchel để Argentina ngược dòng thắng 2-1 ở bán kết vào rạng sáng 16.7, thì đội tuyển Pháp cũng gác lại giấc mơ vô địch sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Tây Ban Nha một ngày trước đó.

Dù không phải trận đấu tranh cúp vàng, màn so tài giữa 2 ông lớn của bóng đá châu Âu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp còn có lịch sử đối đầu kéo dài gần 60 năm với nhiều cuộc chạm trán đáng nhớ ở cả World Cup lẫn các giải đấu lớn.

Ảnh: Tv360

HLV Tuchel không hối hận, Harry Kane chỉ ra sai lầm khiến đội tuyển Anh gục ngã trước Argentina

World Cup vẫn là "mảnh đất lành" của đội tuyển Anh

Nếu chỉ nhìn vào phong độ và thành tích trong hơn 20 năm qua, đội tuyển Pháp có phần nhỉnh hơn đội tuyển Anh. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu tại World Cup lại kể một câu chuyện khác.

Hai đội đã gặp nhau 3 lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đội tuyển Anh là đội chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, trong khi đội tuyển Pháp mới thắng 1 trận.

Trận tranh hạng ba là cơ hội để HLV Didier Deschamps níu lại hy vọng giữ ghế ở đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

HLV Tuchel bị chỉ trích nhiều sau trận thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Lần đầu tiên 2 đội chạm trán là tại vòng bảng World Cup 1966. Trên sân nhà, đội tuyển Anh đánh bại đội tuyển Pháp 2-0 trước khi thẳng tiến đến chức vô địch thế giới đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử.

16 năm sau, tại World Cup 1982, "Tam sư" tiếp tục vượt qua đội tuyển Pháp với tỷ số 3-1 ở vòng bảng. Đó cũng là thời điểm bóng đá Anh vẫn duy trì vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu.

Phải đến World Cup 2022, đội tuyển Pháp mới lần đầu đánh bại đội tuyển Anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Chiến thắng 2-1 tại tứ kết không chỉ giúp thầy trò HLV Didier Deschamps giành quyền vào bán kết mà còn chấm dứt chuỗi toàn thắng của đội tuyển Anh trước đối thủ này tại World Cup.

Sau 3 lần đối đầu, đội tuyển Anh ghi 6 bàn thắng, gấp đôi đội tuyển Pháp (3 bàn). Thống kê này cho thấy, ít nhất tại World Cup, "Tam sư" vẫn là đội có thành tích tốt hơn.

Đội tuyển Pháp dần đảo chiều cán cân trong kỷ nguyên hiện đại

Nếu World Cup là nơi đội tuyển Anh thường có kết quả thuận lợi, thì bức tranh đối đầu trong những năm gần đây lại nghiêng về phía đội tuyển Pháp. Theo thống kê, trong 9 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm World Cup, EURO và các trận giao hữu, đội tuyển Pháp giành 5 chiến thắng, đội tuyển Anh thắng 3 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Đáng chú ý, kể từ chiến thắng 2-0 ở trận giao hữu năm 2015, đội tuyển Anh chưa một lần đánh bại được đội tuyển Pháp. Hai cuộc chạm trán gần nhất đều khép lại với chiến thắng dành cho đại diện áo lam, gồm trận giao hữu năm 2017 và trận tứ kết World Cup 2022.

Harry Kane chơi hay nhưng chưa thể giúp đội tuyển Anh tiến vào trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Mbappe chưa thể có lần thứ hai chạm tay vào cúp vàng World Cup ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi ấy phản ánh phần nào quá trình vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Pháp trong hơn 2 thập niên qua. Với chức vô địch World Cup 2018, ngôi á quân World Cup 2022 cùng lực lượng cầu thủ chất lượng trải đều ở mọi tuyến, đội tuyển Pháp luôn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu ở mỗi giải đấu lớn.

Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa tiềm năng thành những danh hiệu lớn. Họ liên tục tiến sâu tại World Cup và EURO, song thường gục ngã ở những thời khắc quyết định.

Chính vì vậy, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 là cơ hội để đội tuyển Anh cải thiện thành tích đối đầu trước đối thủ đang lấn lướt trong kỷ nguyên hiện đại, trong khi đội tuyển Pháp hướng tới việc nối dài chuỗi kết quả thuận lợi và khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới.