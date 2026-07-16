Bellingham hé lộ tranh cãi với Messi ở trận Anh thua ngược Argentina: 'Chẳng có gì to tát cả’

Thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) rạng sáng 16.7 không chỉ khiến đội tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết mà còn để lại nhiều hình ảnh căng thẳng. Một trong số đó là cuộc đối đầu bằng lời nói giữa Jude Bellingham và Lionel Messi trong hiệp 1, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Messi liên tục trao đổi với Bellingham sau một pha va chạm. Trước khi rời khỏi khu vực tranh cãi, đội trưởng Argentina còn có cử chỉ vẫy tay như lời chào về phía ngôi sao của đội tuyển Anh, khiến nhiều người cho rằng giữa hai cầu thủ đã xảy ra xung đột gay gắt.

Messi và Bellingham đã có nhiều lần đụng độ ở trận bán kết ẢNH: REUTERS

Bellinham vẫn tôn trọng tuyệt đối Messi

Tuy nhiên, Bellingham đã nhanh chóng bác bỏ những suy đoán đó. Tiền vệ 23 tuổi khẳng định cuộc trao đổi chỉ xoay quanh một tình huống phạm lỗi và hoàn toàn không có bất kỳ hiềm khích nào.

"Thực ra chúng tôi chỉ đang nói về một pha phạm lỗi, không phải điều gì nghiêm trọng cả", Bellingham chia sẻ với truyền thông Anh.

Ngôi sao của đội tuyển Anh cũng cho rằng dư luận đã thổi phồng sự việc sau khi đoạn video được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Anh nói: "Tôi chắc mọi người sẽ nhìn vào đó và biến nó thành một câu chuyện lớn, nhưng thực sự chẳng có gì to tát cả".

Bellingham kể lại rằng anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi trong tình huống đó, còn Messi lập tức đáp lại bằng câu hỏi: "Thế còn pha phạm lỗi với tôi thì sao?". Tiền vệ của đội tuyển Anh sau đó trả lời: "Anh đủ mạnh mẽ để chịu đựng những pha bóng như vậy".

Dù vừa trải qua nỗi thất vọng lớn khi đội tuyển Anh bị loại, Bellingham vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi, người đã góp công lớn với 2 kiến tạo, giúp Argentina lội ngược dòng thắng 2-1 với các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez. Trước đó, ở phút 55, Anthony Gordon là người mở tỷ số cho đội tuyển Anh.

"Được thi đấu với anh ấy là một vinh dự. Không có nhiều cơ hội như vậy trong sự nghiệp. Dĩ nhiên, tôi đang ở phía đội thua nên cảm giác rất đau đớn, nhưng được đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới cũng là điều đáng trân trọng", Bellingham nói.

Đội tuyển Anh đã để thua ngược Argentina của Messi (áo xanh), khép lại giấc mơ vào chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

Những chia sẻ của Bellingham phần nào khép lại những đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Messi sau trận bán kết giàu cảm xúc. Thay vì một cuộc khẩu chiến căng thẳng như nhiều người suy diễn, ngôi sao đội tuyển Anh khẳng định đó chỉ là phản ứng bình thường giữa hai cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần quyết liệt ở một trận cầu đỉnh cao.

Trong khi Argentina giành quyền vào chung kết World Cup để gặp Tây Ban Nha, đội tuyển Anh thêm một lần lỡ hẹn với giấc mơ vô địch. Ở trận đấu cuối cùng của giải, Bellingham cùng các đồng đội sẽ tranh giải 3 với đội tuyển Pháp.