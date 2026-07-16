Từ World Cup 2022 đến 2026: Messi và Argentina liên tiếp vượt ải châu Âu như thế nào?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đua giành cúp vàng. Với bóng đá châu Âu, đây còn là cơ hội để chấm dứt chuỗi thống trị của nhà đương kim vô địch thế giới.

Kể từ World Cup 2022, Argentina liên tục vượt qua những đối thủ mạnh nhất đến từ châu Âu. Từ Hà Lan, Croatia, Pháp cho đến đội tuyển Anh, không đội bóng nào tìm được lời giải trước tập thể do HLV Lionel Scaloni xây dựng.

Điều đó đặt ra câu hỏi: vì sao các đại diện hàng đầu châu Âu vẫn chưa thể ngăn bước Argentina?

Argentina - Tây Ban Nha: Trận chung kết World Cup mang dấu mốc lịch sử

Argentina không còn là đội tuyển chỉ dựa vào Messi

Trong nhiều năm, Argentina thường bị xem là đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. Nhưng kể từ khi Scaloni nắm quyền, cách vận hành của đội tuyển đã thay đổi hoàn toàn.

Messi vẫn là thủ lĩnh và là trung tâm trong lối chơi, nhưng gánh nặng không còn đặt lên vai anh. Tuyến giữa với Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul mang đến sự cân bằng, trong khi Cristian Romero trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ. Trên hàng công, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều có thể tạo khác biệt.

Chính sự đồng đều ấy giúp Argentina không đánh mất bản sắc ngay cả trong những thời điểm Messi không ghi bàn hoặc không có phong độ cao nhất.

Messi vẫn tỏa sáng nhưng đội tuyển Argentina không còn quá phụ thuộc vào anh ẢNH: REUTERS

Ở bán kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Anh, Messi không lập công nhưng vẫn góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Argentina ngược dòng. Điều đó cho thấy nhà vô địch thế giới đã biết cách chiến thắng bằng cả một hệ thống.

Nếu nhìn lại những chiến thắng trước các đội bóng châu Âu, có thể thấy một điểm chung. Argentina không phải lúc nào cũng chơi hay hơn đối thủ trong suốt 90 phút, nhưng họ gần như luôn chơi tốt hơn ở những khoảnh khắc quyết định.

Tại World Cup 2022, họ vượt qua Hà Lan sau loạt sút luân lưu đầy bản lĩnh ở tứ kết, rồi đánh bại Croatia 3-0 bằng màn trình diễn giàu tính chiến thuật ở bán kết. Trong trận chung kết, Argentina hai lần để đội tuyển Pháp gỡ hòa nhưng vẫn giành chiến thắng trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch.

Messi đứng trước cơ hội nâng cúp vàng World Cup lần thứ hai ẢNH: REUTERS

Argentina đặc biệt nguy hiểm ở những phút cuối trận ẢNH: REUTERS

Đến World Cup 2026, kịch bản ấy tiếp tục lặp lại. Ở tứ kết, họ để đội tuyển Thụy Sĩ gỡ hòa và phải kéo trận đấu vào hiệp phụ nhưng cuối cùng sự tỏa sáng của các chân sút trẻ vẫn đưa nhà đương kim vô địch đi tiếp. Tới bán kết, bị đội tuyển Anh dẫn trước đến phút 86, Argentina vẫn giữ được sự bình tĩnh trước khi ghi liên tiếp 2 bàn để hoàn tất màn ngược dòng.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ không chỉ nằm ở kỹ thuật hay chiến thuật, mà còn ở khả năng duy trì sự tỉnh táo trong những thời điểm áp lực nhất.

Một trong những yếu tố quan trọng khác là khả năng điều chỉnh của HLV Lionel Scaloni. Ông không áp đặt một cách chơi duy nhất cho mọi trận đấu. Trước Croatia, Argentina chủ động pressing và khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Trước đội tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2022, họ gây bất ngờ bằng cường độ pressing cao khiến đối thủ gần như không thể triển khai bóng trong hơn 70 phút đầu. Đến trận bán kết World Cup 2026 với đội tuyển Anh, Argentina lại kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm sau khi HLV Thomas Tuchel chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, từ đó liên tục tạo sức ép trong giai đoạn cuối trận. Khả năng thích nghi ấy khiến Argentina trở nên khó lường hơn rất nhiều so với chính họ cách đây vài năm.

Tây Ban Nha sẽ là bài kiểm tra lớn nhất

Dẫu vậy, thử thách lớn nhất của Argentina có lẽ mới ở phía trước. Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào chung kết với phong độ ấn tượng khi lần lượt loại nhiều đối thủ mạnh và đánh bại đội tuyển Pháp 2-0 ở bán kết. Khác với Hà Lan, Croatia, Pháp hay đội tuyển Anh, đội bóng của HLV Luis de la Fuente nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật và sự gắn kết của cả tập thể.

Tây Ban Nha càng vào sâu World Cup càng hay ẢNH: REUTERS

Lamine Yamal cũng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ẢNH: REUTERS

Đây cũng là đội tuyển châu Âu được đánh giá có lối chơi ổn định nhất ở World Cup 2026. Nếu Hà Lan mang đến sự lì lợm, Croatia sở hữu kinh nghiệm, Pháp có dàn ngôi sao còn đội tuyển Anh giàu sức trẻ, thì Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa kỹ thuật, chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu.