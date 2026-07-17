Messi có hành động lạ khi vào chung kết World Cup, gặp trọng tài từng không đem lại may mắn

Messi muốn lặp lại kỳ tích 4 năm trước

Messi đã đưa đội tuyển Argentina một lần nữa vào chung kết World Cup gặp đội tuyển Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 20.7 tới đây. Danh thủ 39 tuổi này tỏa sáng sau khi thực hiện hai pha kiến tạo lịch sử cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, trong trận thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 ngày 16.7.

Thế nhưng, trong bài đăng ăn mừng trên mạng xã hội, danh thủ 39 tuổi này không biết vì lý do gì vẫn đăng tải thông điệp y hệt như 4 năm trước đây, khi cũng đưa Albiceleste vào chung kết sau trận thắng Croatia tỷ số 3-0.

Thông điệp của Messi giống hệt 4 năm trước khi cũng cùng Argentina vào chung kết World Cup, chỉ khác hình ảnh là mới nhất Ảnh: Chụp màn hình leomessi/Instagram

"Vào chung kết!!!!! Chúng tôi đã tìm lại được sức mạnh để chơi một trận đấu tuyệt vời nữa. Cảm ơn rất nhiều đến tất cả những người đã tin tưởng vào đội bóng này!!! Tiến lên Argentina!!!! Cùng nhau", Messi chia sẻ trên Instagram ngày 16.7.

Tuy nhiên, từng câu chữ và cả những biểu tượng như hình quốc kỳ Argentina trong thông điệp này đều giống hệt như thông điệp 4 năm trước, chỉ khác là hình ảnh mới nhất ở trận Argentina thắng đội tuyển Anh.

"Sức ảnh hưởng của Messi là vô cùng lớn. Hơn 513 triệu người theo dõi anh trên Instagram có thể chứng minh điều đó. Điều kỳ lạ là, dù đã là một nhân vật quan trọng như vậy, anh lại không đăng bài viết mới mẻ trong bối cảnh giống hệt như năm 2022 sau khi Argentina đánh bại Croatia ở bán kết.

Có lẽ đây là công thức sẽ giúp danh thủ này có được may mắn tương tự như lần trước, khi anh đã trở thành nhà vô địch thế giới. Lần này, anh ấy sẽ đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh", báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết.

Sau trận bán kết thắng đội tuyển Anh, Messi và các đồng đội Argentina thư giãn trước khi cùng toàn đội bay đến New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết, vào sáng 17.7 Ảnh: Reuters

Messi "có kiêng có lành"?

Hoàn toàn là có thể, vì trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha gặp Argentina cũng đã được FIFA công bố danh tính trọng tài chính điều khiển trận đấu, đó là ông Slavko Vincic người Slovenia cùng các trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư là ông Adham Makhadmeh và trợ lý trọng tài dự bị Mohammad Al-Kalaf (đều là người Jordan).

Trọng tài Slavko Vincic người Slovenia (giữa) bắt chính trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trọng tài Vincic là người từng điều hành trận ra quân của Argentina tại World Cup 2022 ở trận thua ngược Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-2. Vị trọng tài 46 tuổi này cũng rất nổi tiếng với vụ việc từng bị cảnh sát bắt giữ hồi năm 2020, nhưng sau đó được thả ra vì được cho không liên quan vụ việc.

Theo MARCA, trọng tài Vincic đã trải qua một trường hợp kỳ lạ khiến ông vô cùng sợ hãi. Đó là vào tháng 5.2020 giữa đại dịch, vị trọng tài này đến Suho Polje ở Bosnia-Herzegovina để dự một cuộc họp. Một số người mời Vincic đến ăn tối tại một trang trại. Giữa bữa ăn, nơi này bị lực lượng an ninh Bosnia bao vây. Tất cả những người có mặt tại trang trại đều bị giam giữ. Sau này người ta biết rằng đây là một cuộc đột kích liên quan đến buôn bán ma túy, mại dâm và rửa tiền.

Vincic bị thẩm vấn, nhưng sau đó được thả ra. Từ đó, Vincic trở thành một trọng tài ưu tú của UEFA, sau khi cũng tham gia vào một chiến dịch của cảnh sát chống lại các phần tử mafia.

Tại World Cup 2026, trọng tài Vincic đã điều hành hai trận trước đó gồm Brazil hòa Ma Rốc tỷ số 1-1 và Mexico thắng Ecuador tỷ số 2-0, trong đó có rút thẻ đỏ cho cầu thủ Hincapie vì che miệng khi tranh cãi với đối thủ.

Trận chung kết, sẽ là trận thứ ba trọng tài này điều khiển. Với Tây Ban Nha, trọng tài Vincic cũng điều hành 5 trận đấu từ trước đến nay, và không có trận nào "La Roja" thua trận, theo MARCA.