Bí quyết thành công của HLV Fuente và Tây Ban Nha

D E L A F UENTE LÀ AI?

HLV De La Fuente không hề gật đầu trước bất kỳ yếu tố chuyên môn quan trọng nào mà người ta nhắc đến khi hỏi về bí quyết thành công của Tây Ban Nha (TBN), đội đang chuẩn bị đá trận chung kết World Cup 2026. Trên bề mặt, TBN thắng Pháp ở vòng bán kết với hình ảnh không thể thuyết phục hơn được nữa; đấy là chiến thắng của đẳng cấp, lối chơi và của mọi điều quan trọng và tuyệt vời nhất mà người xem có thể nghĩ ra.

HLV Fuente tạo nên một Tây Ban Nha đoàn kết Ảnh: Reuters

Nhưng HLV Fuente chỉ mỉm cười, nhắc lại cái điều mà ông đã nói rất nhiều lần trước đây: "Bí quyết thành công của chúng tôi, nếu quả có một bí quyết thì đấy là một điều gì đó ấm áp và đơn giản hơn rất nhiều. Chúng tôi là một gia đình".

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, không biết De La Fuente là ai khi ông được giao ghế HLV trưởng đội TBN vào năm 2022. Từ xuất phát điểm như thế, thiên hạ lại càng ngạc nhiên, rồi thán phục khi nhìn vào hành trình chinh phục mọi giải đấu của TBN dưới thời Fuente. Ngay lập tức, TBN vô địch UEFA Nations League 2023, vô địch EURO 2024, vào chung kết Nations League 2025, và bây giờ là chung kết (và có thể vô địch) World Cup 2026. Tin hay không tùy bạn, nhưng HLV Fuente nói rằng chính ông cũng đang ngạc nhiên về sự tiến bộ qua từng ngày, từng giải đấu của các cầu thủ mà ông đang huấn luyện.

"Phần mình, tôi luôn như vậy", Fuente nói như thể chính ông đang tự tìm ra nguyên nhân khiến đội tuyển TBN ngày càng trở nên hay hơn. "Tôi vẫn đang làm chính xác những gì tôi đã làm từ ba năm rưỡi trước đây; đến và về cùng một nơi mỗi ngày; ăn ở một nơi quen thuộc; quán cà phê cũng vậy…", ông nói.

Cũng có thể hiểu HLV Fuente muốn nói ông luôn như vậy theo nghĩa là một khi báo chí từng viết rằng tân HLV đội tuyển TBN là "Luis De La Who" (một Luis De La nào đó), thì bây giờ họ cũng chỉ nên nhìn nhận như vậy, thay vì cố gắng tìm ra những chỗ đặc sắc trong lối chơi tuyệt luân của đội bóng do Fuente huấn luyện những ngày này.

Đ ỘI T ÂY B AN N HA LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Đặc thù của môn bóng đá với tính đối kháng rất cao là mọi chuyện đều chỉ tương đối. Khen TBN ngay lúc này sao bằng khen Pháp trước vòng bán kết. Didier Deschamps chuẩn bị trở thành HLV duy nhất trong lịch sử 3 lần liên tiếp cầm quân ở trận chung kết World Cup, và là HLV duy nhất trong kỷ nguyên hiện đại 2 lần vô địch World Cup. Từ Deschamps bên ngoài đường biên cho đến Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise trong sân, tất cả đều là hiện thân của những gì xuất sắc nhất trong bóng đá đỉnh cao. Và rồi những giá trị ấy tan biến hoàn toàn khi Pháp gặp TBN ở trận bán kết.

Rồi cũng có lúc TBN của ông Fuente sẽ là như vậy? Dù sao đi nữa có một điều chắc chắn, như chính Fuente đã nói: "Chúng tôi là một gia đình".

Trước tiên là đúng nghĩa đen. Gia đình của các tuyển thủ TBN thường xuyên xuất hiện ở đại bản doanh của đội. Xa hơn, bầu không khí gia đình giữa các tuyển thủ, bất kể trong sinh hoạt hay tập luyện, là điều mà giới thạo tin cảm nhận và khẳng định. Tất nhiên, khi HLV Fuente nói rằng bí quyết này đơn giản hơn rất nhiều so với những gì người ta hỏi ông về chiến thuật, lối chơi, thì đấy chẳng qua là vì nguyên tắc khiêm tốn. Đấy thật sự là chỗ hơn người rất quan trọng trong nghề huấn luyện bóng đá đỉnh cao.

Có HLV thành danh bằng triết lý cao cấp. Có người tỏ ra siêu phàm về cách vận hành và điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Có HLV thành công trong việc quản lý ngôi sao. Trên bề mặt, ông Fuente bất quá chỉ có mỗi thứ một tí, chứ không tỏ ra vượt trội trong lĩnh vực nào. Nhưng với 9 năm làm việc cùng các đội trẻ của TBN, ông đã hiểu rõ các tuyển thủ ở thế hệ này ngay từ khi họ chỉ mới khởi đầu sự nghiệp. Mikel Merino, Mikel Oyarbazal, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Rodri, Unai Simon… là như thế nào khi họ còn khoác áo đội U-19? Pedri, Martin Zubimendi, Marc Cucurella là như thế nào khi họ đá cho đội Olympic?

Chỉ mới nhận ghế chưa đầy 4 năm, nhưng HLV Fuente đã hiểu rõ đội TBN này cả chục năm rồi. Còn hơn thế nữa, ông và họ giống như một gia đình.