Sự vĩ đại của Messi

Đ ỊNH ĐOẠT CUỘC CHƠI

Phút 90+2, khi cả đội tuyển Argentina còn mải ôm đầu tiếc nuối với cú sút dội cột của Alexis MacAllister, trong khi Anh vẫn chưa định hình nổi hàng thủ sau những phút bị dồn ép nghẹt thở, có một cái bóng áo trắng xanh miệt mài theo tiếp tình huống, đó là Lionel Messi. Anh chạy ra sát biên cứu bóng, rồi thay vì ngoặt vào xử lý chân trái như thói quen thì anh tạt bằng chân phải, đặt bóng vào đầu Lautaro Martinez. Lưới của đội Anh rung lên, khép lại màn ngược dòng không tưởng của Argentina, với hai lần Messi vung chân kiến tạo.

Messi sắp bước vào trận chung kết World Cup thứ ba Ảnh: REUTERS

Messi trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải, khi một "ông già" tuổi 39 bị đội tuyển Anh đẩy vào cuộc đấu cơ bắp và va chạm khắc nghiệt. Ở giữa sân, Declan Rice và Elliot Anderson theo anh như hình với bóng. Dạt sang cánh phải, anh bị Djed Spence, người đã chơi trận hay nhất sự nghiệp, xoạc bóng liên tục. Thế nhưng màn tra tấn thể lực thuần Anh đã không đủ để cản chân Messi. Giữa tuyến thủ dày đặc bóng áo trắng, trong đó có những hậu vệ như Dan Burn (2,01 m), Marc Guehi (1,83 m) hay John Stones (1,88 m), Messi vẫn đưa bóng đến đồng đội, như đã làm hàng vạn lần cả sự nghiệp.

"Chúng tôi đã ngăn Messi, nhưng cứ mỗi khi cầm bóng, anh ấy lại tạo ra khác biệt, đó là lý do Messi vĩ đại nhất mọi thời đại", Harry Kane thừa nhận. Messi có mặt khắp mọi nơi. Anh dạt phải khuấy đảo, bó vào trung lộ đập nhả, lùi về giữa sân kéo bóng, rồi bất thình lình xâm nhập vòng cấm dứt điểm. Ở vòng bảng, anh ghi 6 bàn, sắm vai kết liễu khi đối thủ dưới cơ. Đến vòng knock-out, khi vòng vây khép chặt và luôn bị 2 - 3 người đeo bám, anh trở thành người kiến tạo với 4 lần dọn cỗ. Không ai định nghĩa được vai trò của Messi, cũng không ai có thể vạch ra giới hạn cho đẳng cấp của anh. Khi Argentina bị đẩy vào thế cục hỗn mang, anh sáng rực như ngọn hải đăng, dẫn đường cho đồng đội không lạc lối.

"Cho đến năm ngoái, tôi mới quyết định dự World Cup", Messi khẳng định. Trước World Cup 2026, anh khiến CĐV lo lắng khi rời sân ở trận của Inter Miami với đôi chân tập tễnh. Đôi chân chịu hàng nghìn lần tắc bóng, triệt hạ suốt sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ dừng lại. "4 năm trước, Messi viết chương vĩ đại nhất sự nghiệp ở World Cup 2022 với màn trình diễn siêu hạng, nhưng đó dường như chỉ là nửa đầu cho một cái kết còn vĩ đại hơn nữa", tờ The Guardian nhận định.

K Ỳ QUAN BÓNG ĐÁ

Messi phá mọi kỷ lục có thể ở World Cup, từ số trận thắng, bàn thắng, kiến tạo, đồng thời cân bằng con số 3 lần đá chung kết của huyền thoại Cafu (Brazil). Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt 2 Quả bóng vàng World Cup, và rất có thể là Quả bóng vàng thứ ba kể cả khi Argentina không vô địch. Messi đạt tới thành tựu, dù anh lớn tuổi thứ 12 ở World Cup 2026 và trở thành người lớn tuổi nhất đá bán kết.

Khi khoa học lên ngôi, bóng đá trở nên nặng về cường độ vận động và đòi hỏi cơ bắp nhiều hơn, thì chuyện một cầu thủ 39 tuổi chạy không quá 8,5 km/trận, hiếm khi bứt tốc, nhưng vẫn định đoạt hoàn toàn cuộc chơi, trở thành thứ kỳ quan có thể đưa vào bảo tàng bóng đá. Messi không thuần túy là cầu thủ vĩ đại nhất, mà anh đã đứng trên sự vĩ đại, khi đưa một tập thể đầy khuyết điểm của Argentina lọt vào 5 trận chung kết trong 7 năm, đoạt 4 chức vô địch.

"Chúng tôi không được ai ban tặng điều gì, mà Argentina đã chiến đấu để giành lấy", Messi khẳng định khi được hỏi liệu có nhận ưu ái từ FIFA. 10 năm trước, khi đá hỏng luân lưu khiến Argentina thua Chile ở chung kết Copa America Centenario, Messi từng từ giã đội tuyển. Cú ngã giúp "số 10" hiểu muốn có vinh quang, phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Đôi chân thiên tài và trái tim nghị lực đưa anh trở lại từ hố sâu, để hôm nay cùng Argentina chuẩn bị đá thêm một trận chung kết World Cup nữa.

Trên sân MetLife ngày 20.7, Messi cùng Argentina sẽ gặp ngọn núi cuối cùng là Tây Ban Nha.