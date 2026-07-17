Quá thú vị fanpage FIFA bản tiếng Việt gọi Enzo Fernandez là ‘chàng thơ’, gây sốt cộng đồng mạng

Trong bài đăng kèm ảnh Enzo Fernandez ăn mừng đầy cảm xúc, fanpage FIFA World Cup phiên bản tiếng Việt đã tung ra dòng tiêu đề gây chú ý: "Thân anh họa, hồn anh thơ".

Trang fanpage còn viết dòng trạng thái khá thú vị bằng tiếng Việt Nam: "Vẻ ngoài gai góc, lối chơi máu lửa, “chàng thơ” Enzo Fernández luôn biết cách vẽ nên tuyệt phẩm ở những thời khắc quyết định".

Sự tương phản giữa hình ảnh một tiền vệ nổi tiếng máu lửa, không ngại va chạm trên sân cỏ với một biệt danh nghe như trích từ một bài thơ tình đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Bài viết đã cán mốc hàng nghìn lượt tương tác.

"Thân anh họa", tức ý nói Enzo có nhiều hình xăm ẢNH: REUTERS

Trên sân cỏ, Enzo Fernandez lại là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với biệt danh "chàng thơ". Sinh năm 2001 tại San Martin, ngoại ô Buenos Aires, được đặt tên theo huyền thoại River Plate Enzo Francescoli, tiền vệ hiện khoác áo Chelsea đã có mặt trong đội hình Argentina vô địch World Cup 2022. Anh đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải năm đó nhờ lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ, không ngại va chạm và cũng rất tinh quái.

World Cup 2026 Messi truyền ngọn đuốc cho Lamine Yamal

Ở kỳ World Cup 2026, Enzo tiếp tục gây ấn tượng. Tại vòng 16 đội gặp Ai Cập, khi Argentina đang chật vật tìm bàn thắng quyết định sau khi gỡ hòa 2-2, chính Enzo Fernandez là người đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 92 từ đường tạt bóng của Lautaro Martinez.

Đến trận bán kết với Anh, một lần nữa Enzo là người tỏa sáng ở thời khắc then chốt. Phút 85, sau khi nhận bóng từ Messi, Enzo Fernandez tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Jordan Pickford để gỡ hòa 1-1, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của AẢgentina, đưa đội bóng Nam Mỹ vào chung kết theo cách không thể kịch tính hơn.



