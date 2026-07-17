Messi vào chung kết World Cup bằng 2 phiên bản đáng sợ: ‘Đi bộ’ và ‘hồi xuân’

Khi Messi "đi bộ"

Trong những phút đầu trận, hoặc khi Argentina đang kiểm soát được nhịp độ, Messi thường di chuyển với tần suất thấp hơn hẳn so với thời đỉnh cao. Anh lững thững, quan sát nhiều hơn là chạy, và hoạt động chủ yếu ở khu vực nách trung lộ, vùng không gian giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương mà giới phân tích chiến thuật vẫn gọi là zone 14. Đây là khu vực lý tưởng để Messi đọc trận đấu, nhận bóng trong tư thế thoải mái và tung ra những đường chuyền quyết định mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực di chuyển.

Messi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn và 4 kiến tạo ẢNH: REUTERS

Cách vận hành này phù hợp với sự thay đổi thể chất của Messi so với thời kỳ đỉnh cao ở châu Âu. Anh không còn rê dắt liên tục để tự mình xẻ nát hàng thủ đối phương như trước, mà chọn cách chơi chọn lọc, tiết kiệm năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định.

Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp cách vận hành này: chính lối chơi tưởng chừng "nhàn nhã" ấy lại đang tạo ra hiệu suất đáng kinh ngạc. Theo thống kê của Opta, Messi hiện là 1 trong chỉ 2 cầu thủ có trên 20 pha đi bóng thành công tại World Cup 2026, với tổng cộng 25 lần, nhiều hơn cả sao trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha (22 lần).

World Cup 2026 Messi truyền ngọn đuốc cho Lamine Yamal?

Ấn tượng hơn, Messi cũng là 1 trong chỉ 2 cầu thủ trong 60 năm qua vừa dẫn đầu về số cú dứt điểm vừa dẫn đầu về số cơ hội tạo ra tại một kỳ World Cup, với 34 cú sút và 25 cơ hội được tạo ra. Người còn lại chính là Diego Maradona ở kỳ World Cup 1986 huyền thoại (29 cú sút, 30 cơ hội tạo ra). 2 con số này cho thấy dù di chuyển ít hơn, Messi vẫn đang là trung tâm tuyệt đối trong mọi pha lên bóng của Argentina.

Messi "hồi xuân" khi nào?

Nhưng khi Argentina rơi vào thế bị động, bị đối thủ dồn ép hoặc cần một khoảnh khắc đột biến để xoay chuyển cục diện, một phiên bản hoàn toàn khác của Messi xuất hiện. Anh được đẩy ra biên phải, nơi có nhiều khoảng trống hơn để tăng tốc và đối mặt trực diện với hậu vệ đối phương. Ở vị trí này, Messi bất ngờ chơi bùng nổ như thời trai trẻ: những pha lắc hông, xử lý kỹ thuật liên tiếp và những cú đột phá dứt khoát nhắm thẳng vào khung thành.

Biểu hiện rõ ràng nhất của phiên bản này đến ở 2 trận đấu với Ai Cập và đặc biệt là với Anh, dù mỗi trận có một sắc thái riêng. Ở trận gặp Ai Cập, khi Argentina bị dẫn 0-2 và bế tắc hoàn toàn ở khu trung lộ chật chội, sự xuất hiện của Lautaro Martinez thay De Paul đã kéo Messi dạt hẳn ra không gian gần biên phải.

Một khi Messi bứt tốc, những cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi, chơi bóng hàng tuần ở Premier League cũng gặp rất nhiều khó khăn ẢNH: REUTERS

Ngay khi có khoảng trống để thở, Messi lập tức tỏa sáng: phút 79, anh kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu ghi bàn. Sau đó, anh có thêm một pha đi bóng qua nhiều cầu thủ rồi chuyền bóng vào trong, suýt nữa giúp Martinez gỡ hòa. Ngay cả tình huống Messi gỡ hòa cũng xuất phát từ pha treo bóng ở biên phải của chính "El Pulga".

Ở trận gặp Anh, kịch bản còn rõ nét hơn. Bị các cầu thủ Anh vây ráp, dồn ép ra hẳn cánh phải suốt phần lớn thời gian, Messi tưởng như đã bị vô hiệu hóa khi cả trận chỉ có đúng một cú dứt điểm và không ghi bàn. Nhưng chính từ vị trí bị đẩy ra biên ấy, anh đã định đoạt trận đấu theo cách không ai ngờ tới.

Đường chuyền giúp Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 tuy chỉ là một pha chuyền bóng đơn giản, nhưng chính sự hiện diện đầy đe dọa của Messi đã kéo lệch cả hàng thủ Anh, mở ra khoảng trống để Fernandez dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Đến phút bù giờ, sau khi cú sút của Alexis Mac Allister dội cột, Messi là người đầu tiên băng vào đón bóng bật ra, đi bóng dọc biên phải rồi tung ra quả tạt bằng chân phải không thuận. Bóng vượt qua tầm với của John Stones để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 92. Chính pha kiến tạo thứ hai này mới là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Messi hoạt động và tạo đột biến trực tiếp từ hành lang cánh phải, đúng như những gì được thể hiện trong trận đấu.

Trong trận gặp Anh, Messi còn thực hiện tới 9 pha đi bóng thành công, con số cao nhất mà bất kỳ cầu thủ nào đạt được trong một trận đấu tại kỳ World Cup này.

Chính sự tồn tại song song của 2 phiên bản này khiến Messi trở thành bài toán cực khó cho bất kỳ hàng thủ nào, bao gồm cả Tây Ban Nha. Nếu chỉ tập trung bó chặt khu trung lộ để vô hiệu hóa khả năng điều phối của Messi, "La Roja" có thể sẽ phải trả giá khi anh bất ngờ dạt ra biên phải và bùng nổ trong những tình huống đấu tay đôi.

Ngược lại, nếu dồn quân số ra biên phải để đề phòng những cú đột phá, khoảng trống ở trung lộ sẽ mở ra, và Messi hoàn toàn có thể lùi sâu để nhận bóng, tổ chức lối chơi cho Argentina như một nhạc trưởng thực thụ.

Đó là lý do vì sao bất kỳ đối thủ nào của Argentina, kể cả một tập thể kỷ luật và giàu kinh nghiệm như Tây Ban Nha, cũng không thể lơ là Messi dù chỉ một phút, từ những giây đầu tiên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.