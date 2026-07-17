Hành trình đến chung kết World Cup của Argentina: Khác biệt nằm ở bản lĩnh

Đội tuyển Argentina tiếp tục góp mặt ở trận chung kết World Cup sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội tuyển Anh tại bán kết. Kết quả ấy không đến từ một khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi, mà là phần thưởng cho hành trình đầy bản lĩnh của tập thể được HLV Lionel Scaloni xây dựng suốt nhiều năm qua.

Con đường đến trận đấu cuối cùng của nhà đương kim vô địch không hề bằng phẳng. Họ có 3 trận vòng bảng không mấy khó khăn nhưng tới vòng 32 đội, Argentina gặp nhiều khó khăn trước Cabo Verde và chỉ có thể giành chiến thắng sau một trận đấu đầy kiên nhẫn. Đến vòng 16 đội, họ bị đội tuyển Ai Cập dẫn trước 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2. Tại tứ kết, đội tuyển Thụy Sĩ kéo Argentina vào hiệp phụ bằng thế trận chặt chẽ trước khi ghi liên tiếp 2 bàn để thắng chung cuộc 3-1. Và ở bán kết, đội tuyển Anh dẫn bàn đến tận phút 85 trước khi Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi liên tiếp 2 bàn để hoàn tất màn ngược dòng cho Argentina.

Đội tuyển Argentina lần thứ hai liên tiếp vào tới trận chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

4 trận đấu loại trực tiếp với 4 kịch bản khác nhau, nhưng đều dẫn đến một kết quả giống nhau: Argentina luôn tìm ra cách chiến thắng.

Một tập thể không còn sống bằng cảm hứng của Messi

Messi vẫn là thủ lĩnh lớn nhất của Argentina, nhưng đội bóng dưới thời Scaloni không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số 10 như nhiều năm trước. Ở World Cup 2026, mỗi tuyến đều có những cầu thủ đủ khả năng tạo nên khác biệt. Enzo Fernandez làm chủ khu trung tuyến, Alexis Mac Allister duy trì cường độ hoạt động cao, Cristian Romero chỉ huy hàng thủ, còn Lautaro Martinez luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Argentina và bản lĩnh của nhà vô địch

Ngay cả trong trận bán kết với đội tuyển Anh, khi Messi không ghi bàn, Argentina vẫn biết cách giải quyết trận đấu. Anh góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng, nhưng người trực tiếp đưa đội bóng vào chung kết lại là Fernandez và Lautaro Martinez.

Đó cũng là dấu ấn lớn nhất của Scaloni. Ông xây dựng một đội tuyển có thể kiểm soát bóng, phản công hoặc chơi phòng ngự tùy theo diễn biến trận đấu, thay vì chỉ chờ Messi tạo nên khoảnh khắc quyết định.

Bản lĩnh của nhà vô địch được tạo nên trong nghịch cảnh

Nếu có một điểm chung xuyên suốt hành trình của Argentina tại World Cup 2026, đó là khả năng giữ được sự bình tĩnh khi bị đẩy vào thế khó. Theo nhận định của The Guardian, xuyên suốt giải đấu luôn tồn tại cảm giác Argentina có thể bị đánh bại. Thế nhưng, đến thời điểm này vẫn chưa có đội bóng nào làm được điều đó. Lý do nằm ở bản lĩnh của một nhà vô địch - đội bóng luôn biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ nhưng anh không còn cô đơn ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni có những tính toán nhân sự rất hợp lý ẢNH: REUTERS

Trận bán kết là minh chứng rõ nhất. Sau bàn thua đầu hiệp 2, Argentina không vội vàng đẩy cao đội hình một cách mất kiểm soát. Họ tiếp tục gây sức ép, kiên trì kéo đội tuyển Anh lùi sâu trước khi tạo ra bước ngoặt ở những phút cuối.

Theo The Guardian, việc HLV Thomas Tuchel chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ trong khoảng 20 phút cuối vô tình trao lại thế trận cho Argentina. Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 86, trước khi Messi tiếp tục góp dấu ấn bằng pha xử lý mở ra tình huống để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định.

Đội tuyển Argentina là tập thể đoàn kết, kỷ luật ẢNH: REUTERS

Đó không phải lần đầu Argentina vượt qua nghịch cảnh tại giải đấu năm nay, và cũng là lý do họ tiếp tục có mặt ở trận đấu cuối cùng. Phía trước thầy trò HLV Scaloni là trận chung kết với đội tuyển Tây Ban Nha - đương kim vô địch châu Âu và cũng là đội bóng gây ấn tượng mạnh với lối chơi kiểm soát.

Nếu Tây Ban Nha đại diện cho thứ bóng đá áp đặt thế trận, thì Argentina lại mang hình ảnh của một nhà vô địch luôn biết cách tồn tại trong nghịch cảnh. Sau hành trình vượt qua Cabo Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ rồi đội tuyển Anh, đội bóng Nam Mỹ chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới đúng 1 trận đấu.