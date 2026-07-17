Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán chung kết World Cup 2026, trao cúp cho đội vô địch

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Donald Trump sẽ dự khán trận tranh ngôi vô địch tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tiết lộ vào tháng trước rằng, ông Trump sẽ cùng tham gia lễ trao cúp. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ cùng Tổng thống Trump thưởng thức trận chung kết và trao cúp cho đội vô địch", ông Infantino chia sẻ hôm 23.6 trên chương trình Fox & Friends.

Ông Trump dự kiến sẽ tham gia trao cúp vô địch cho đội đăng quang ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, các nguyên thủ quốc gia từ trước đến nay thường có truyền thống dự khán các trận chung kết và trực tiếp tham gia vào nghi thức trao cúp vô địch, tương tự như tại kỳ World Cup ở Qatar năm 2022 và Nga năm 2018.

Cả ông Trump lẫn Phó tổng thống JD Vance trước đó đều chưa dự khán bất kỳ trận nào trong số 102 trận đấu đã diễn ra tại kỳ World Cup lần này - giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Các thành viên nội các chỉ xuất hiện tại các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ ở California và Seattle.

"Sự hiện diện của ông Trump sẽ là dấu mốc khép lại một kỳ World Cup được xem nhiều nhất, an toàn nhất và thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ", bà Leavitt cho biết.

Trước đây, nước Mỹ từng có một lần đăng cai vòng chung kết World Cup bóng đá nam vào năm 1994.

Sở thích tham dự các sự kiện thể thao của ông Trump

Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump từng tham dự nhiều sự kiện thể thao lớn như Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ), giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open), Ryder Cup (giải golf vô địch đồng đội) và Daytona 500 (đua xe).

Tháng 11.2024, ông Trump dự khán một sự kiện UFC tại võ đài Madison Square Garden. Tháng 6.2026, ông đã tham gia sự kiện UFC Freedom 250 tại White House South Lawn, cũng như game 3 của loạt trận chung kết NBA giữa New York Knicks và San Antonio Spurs tại Madison Square Garden.

Mùa hè năm 2025, Tổng thống Mỹ có mặt tại chính địa điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2026 sắp tới (sân MetLife) để theo dõi trận chung kết FIFA Club World Cup (giải vô địch thế giới các CLB) và cùng đứng trên sân khấu khi Chelsea nâng cao chiếc cúp vô địch.