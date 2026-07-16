Iran tuyên bố eo biển Hormuz là 'lằn ranh đỏ', đáp trả ông Trump

Phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia hôm nay 16.7 tuyên bố eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ" đối với Iran và Tehran duy trì quyền kiểm soát vững chắc đối với tuyến đường thủy này, theo Reuters.

Một tàu ở eo biển Hormuz (nhìn từ Oman) vào ngày 16.7 Ảnh: Reuters

"Người Mỹ cho rằng bằng cách tấn công một số căn cứ của chúng tôi ở bờ biển phía nam đất nước, họ có thể kiểm soát eo biển chiến lược này. Tuy nhiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran có khả năng kiểm soát eo biển Hormuz từ mọi điểm trên lãnh thổ của mình, và vấn đề này không bao giờ phụ thuộc vào bờ biển và các đảo", ông Akraminia nhấn mạnh.

Trước đó vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, với các mục tiêu bao gồm Bandar Abbas, thành phố cảng chính của Iran trên eo biển Hormuz.

Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc tấn công của Mỹ cũng nhắm vào các năng lực quân sự của Iran mà Mỹ muốn phá hủy trước khi thực hiện các hoạt động phức tạp hơn cho mục tiêu mở lại eo biển Hormuz.

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Trước đó, quân đội Iran tuyên bố về eo biển Hormuz: "Chúng tôi chắc chắn sẽ kháng cự đến cùng và sẽ vô hiệu hóa sự can thiệp của Mỹ trong khu vực".

Phát ngôn viên quân đội Iran khẳng định cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là Mỹ phải tuân thủ bản ghi nhớ 14 điểm mà hai bên đã ký vào ngày 17.6, và thực hiện "các quy định của Iran" liên quan việc tàu thuyền lưu thông trong eo biển.

Hôm 14.7, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran vào tuần tới nếu Tehran không nối lại đàm phán.

Đáp lại, phát ngôn viên Akraminian nói rằng nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa đó, lực lượng vũ trang Iran sẽ tấn công "tất cả cơ sở hạ tầng còn lại" trong khu vực, và phản ứng sẽ nghiêm trọng hơn các cuộc tấn công trước đây.

Hôm nay, phía Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Jordan, và cảnh báo các nước láng giềng rằng việc cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chống lại họ sẽ không thể không bị đáp trả.

Quân đội Iran khẳng định đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Azraq ở Jordan bằng tên lửa đạn đạo, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã phá hủy trung tâm liên lạc vệ tinh và radar cảnh báo sớm tại căn cứ không quân Ali Al Salem, cũng như một bến tàu quân sự của Mỹ ở khu Al Shuaiba của Kuwait.

Bộ Quốc phòng Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy một số cuộc tấn công trên không của Iran nhắm vào vương quốc này trong hôm nay.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ đối với tuyên bố trên của phía Iran.



