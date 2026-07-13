Mỹ mở đợt tấn công mới, Iran cảnh báo về tình hình eo biển Hormuz

Vào sáng sớm nay 13.7 (theo giờ Việt Nam), quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, khẳng định mục tiêu là "tiếp tục làm suy yếu" khả năng tấn công của Tehran vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, theo AFP.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz vào ngày 12.7 Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng đợt tấn công mới nhất bắt đầu lúc 4 giờ ngày 13.7 (giờ Việt Nam), và Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã chỉ đạo các cuộc tấn công để buộc lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm".

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời một quan chức Iran cho hay các cuộc không kích của Mỹ vào sáng 13.7 đã khiến 1 người chết và 4 người bị thương ở tây nam Iran, theo AFP.

Ngay sau khi CENTCOM đưa ra thông báo trên, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo rằng những cuộc tấn công mới của Mỹ "không chỉ là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc... mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế". Bộ này còn cho rằng cuộc tấn công mới đã "làm vô hiệu tất cả các nỗ lực trong vài tháng qua nhằm giảm căng thẳng và thiết lập hòa bình trong khu vực Tây Á".

"Chính quyền Mỹ cũng đã khiến tình trạng bất ổn ở eo biển Hormuz tái diễn và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế bằng cách can thiệp công khai vào quá trình Iran thực hiện các thỏa thuận cần thiết ở eo biển Hormuz", Tehran tuyên bố.

Trước đó, báo chí Iran đưa tin 2 hòn đảo phía nam của nước này bị tấn công vào tối 12.7, trong khi Kuwait, nơi Tehran nhiều lần nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ, thông báo một số trạm biên giới và một giàn khoan dầu ngoài khơi đã bị tấn công.

Giao tranh tái diễn sau cuộc tấn công sáng sớm 12.7 của Iran nhắm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz, thủy thủ đoàn buộc phải bỏ đi sau khi tàu bốc cháy.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng "eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp vào khu vực này", theo Hãng thông tấn IRNA.

CENTCOM phản bác trên mạng xã hội X rằng eo biển này "mở cho tất cả tàu thuyền muốn đi qua một cách hợp pháp", nhấn mạnh lực lượng Mỹ "đã được bố trí và chuẩn bị để đảm bảo" tự do hàng hải. "Iran không kiểm soát eo biển. Giao thông vẫn thông suốt", CENTCOM khẳng định.