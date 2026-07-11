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Thế giới

Ông Trump nói 1.000 tên lửa sẽ nhằm vào Iran nếu Tehran ám sát tổng thống Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.7 tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tấn công Iran nếu Tehran thực hiện hoặc âm mưu ám sát tổng thống Mỹ, theo Reuters.

"1000 tên lửa đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và thêm hàng ngàn tên lửa nữa sẽ được phóng ngay lập tức nếu chính phủ Iran hành động theo lời đe dọa đã được đưa ra ở nhiều nơi trên thế giới, về việc ám sát hoặc âm mưu ám sát Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, trong trường hợp này là tôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói 1.000 tên lửa nhắm vào Iran nếu Tehran ám sát tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với giới truyền thông trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 8.7

Ảnh: AFP

Ông Trump viết thêm: "Các mệnh lệnh đã được đưa ra, và trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, quân đội Mỹ đã sẵn sàng, có khả năng và quyết tâm, tiêu diệt hoàn toàn tất cả khu vực của Iran".

Hôm 10.7, CNN dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Israel chia sẻ thông tin tình báo cho phía Mỹ với nội dung Iran gần đây lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Trump.

Một nguồn tin cho biết cảnh báo đã được phía Israel chuyển đến Mỹ trong tuần này. Nguồn tin còn lại cho hay Mỹ gần đây thu thập được các thông tin tình báo về những âm mưu ám sát ông Trump, nhưng cảnh báo từ Israel là mới và đề cập đến một kế hoạch cụ thể.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng báo cáo của Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của chủ nhân Nhà Trắng, trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang cân nhắc liệu có thể đẩy mạnh hành động quân sự chống Iran hay không.

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Chính phủ Mỹ từng cảnh báo Tehran có thể tìm cách ám sát ông Trump nhằm trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã chỉ đạo vụ không kích giết chết tướng Soleimani tại Iraq vào ngày 3.1.2020.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Iran đối với tuyên bố của Tổng thống Trump cũng như thông tin trên từ CNN.

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