Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel chuyển Mỹ tin tình báo Iran lên kế hoạch ám sát ông Trump?

Thụy Miên
Thụy Miên
Đài CNN hôm nay 10.7 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Israel chia sẻ thông tin tình báo cho phía Mỹ với nội dung Iran gần đây lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.
Iran lên âm mưu ám sát Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi chuyên cơ khi trên đường về nước sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ

ảnh: reuters

Một nguồn tin cho biết cảnh báo đã được phía Israel chuyển đến Mỹ trong tuần này. Nguồn tin còn lại cho hay Mỹ gần đây thu thập được các thông tin tình báo về những âm mưu ám sát Tổng thống Trump, nhưng cảnh báo từ Israel là mới và đề cập đến một kế hoạch cụ thể.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng báo cáo của Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của chủ nhân Nhà Trắng, trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang cân nhắc liệu có thể đẩy mạnh hành động quân sự chống Iran hay không.

Hiện vẫn chưa rõ những chi tiết Israel thu thập được. Trước đó, chính phủ Mỹ từ lâu đã cảnh báo chính quyền Tehran có thể tìm cách ám sát ông Trump nhằm trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ đạo vụ không kích giết chết tướng Iran tại Iraq ngày 3.1.2020.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Khi được yêu cầu bình luận về cảnh báo mới của Israel, Nhà Trắng đã dẫn lại lời ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trong lúc quay về Washington sau khi dự họp thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7- 8.7. "Tôi là mục tiêu số 1 trong danh sách ám sát của Iran", ông Trump nói, nhưng không rõ liệu ông đang đề cập thông tin tình báo mới từ Israel hay không.

Theo The Hill dẫn một số nguồn tin, lực lượng Mật vụ Mỹ đã đề nghị Tổng thống Trump đổi máy bay trên hành trình từ Ankara về Washington hôm 8.7 vì lý do an ninh.

Cụ thể, ông Trump sử dụng Không lực Một mới cải tạo từ chiếc Boeing do Qatar tặng đến Ankara hôm 7.7. Trên đường về, ông sử dụng Không lực Một cũ từ Ankara đến Anh, sau đó chuyển sang Không lực Một mới từ Anh về nước.

Tin liên quan

Tại sao Tổng thống Trump phải đổi chuyên cơ về nước sau khi họp NATO?

Tại sao Tổng thống Trump phải đổi chuyên cơ về nước sau khi họp NATO?

Quyết định để Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng lại Không lực Một cũ trong hành trình quay về Washington sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ đang làm dấy lên quan ngại về chuyên cơ mới do Qatar tặng.

Giới chức Mỹ lo ngại Israel âm mưu ám sát các nhà đàm phán Iran

Ông Trump bị ám sát hụt năm 2024: Mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 cảnh báo

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump âm mưu ám sát tình báo Israel Không lực một Iran

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận