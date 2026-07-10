Israel chuyển Mỹ tin tình báo Iran lên kế hoạch ám sát ông Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi chuyên cơ khi trên đường về nước sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh: reuters

Một nguồn tin cho biết cảnh báo đã được phía Israel chuyển đến Mỹ trong tuần này. Nguồn tin còn lại cho hay Mỹ gần đây thu thập được các thông tin tình báo về những âm mưu ám sát Tổng thống Trump, nhưng cảnh báo từ Israel là mới và đề cập đến một kế hoạch cụ thể.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng báo cáo của Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của chủ nhân Nhà Trắng, trong bối cảnh nhà lãnh đạo đang cân nhắc liệu có thể đẩy mạnh hành động quân sự chống Iran hay không.

Hiện vẫn chưa rõ những chi tiết Israel thu thập được. Trước đó, chính phủ Mỹ từ lâu đã cảnh báo chính quyền Tehran có thể tìm cách ám sát ông Trump nhằm trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ đạo vụ không kích giết chết tướng Iran tại Iraq ngày 3.1.2020.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Khi được yêu cầu bình luận về cảnh báo mới của Israel, Nhà Trắng đã dẫn lại lời ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trong lúc quay về Washington sau khi dự họp thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7- 8.7. "Tôi là mục tiêu số 1 trong danh sách ám sát của Iran", ông Trump nói, nhưng không rõ liệu ông đang đề cập thông tin tình báo mới từ Israel hay không.

Theo The Hill dẫn một số nguồn tin, lực lượng Mật vụ Mỹ đã đề nghị Tổng thống Trump đổi máy bay trên hành trình từ Ankara về Washington hôm 8.7 vì lý do an ninh.

Cụ thể, ông Trump sử dụng Không lực Một mới cải tạo từ chiếc Boeing do Qatar tặng đến Ankara hôm 7.7. Trên đường về, ông sử dụng Không lực Một cũ từ Ankara đến Anh, sau đó chuyển sang Không lực Một mới từ Anh về nước.