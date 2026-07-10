Tại sao Tổng thống Trump phải đổi chuyên cơ về nước sau khi họp NATO?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Không lực Một mới đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 7.7 để dự hội nghị thượng đỉnh NATO ảnh: reuters

Hôm 8.7, Tổng thống Trump và đoàn tháp tùng đã di chuyển từ địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ đến Anh trên Không lực Một cũ, trước khi chuyển sang chiếc Boeing do Qatar tặng cho chặng bay vượt Đại Tây Dương về Mỹ.

Việc đổi máy bay giữa chừng đã làm dấy lên những câu hỏi về mức độ an toàn thực sự của chiếc Không lực Một mới, theo báo The Hill hôm nay 10.7.

Nhà Trắng cho hay do biện pháp phòng ngừa từ lực lượng Mật vụ, kế hoạch quay về Mỹ sau hội nghị NATO đã được thay đổi.

Về phần mình, Tổng thống Trump nói rằng việc ông sử dụng lại chiếc Không lực Một là nhằm để chuyên cơ mới có thời gian ra mắt tại Anh. Tuy nhiên, ông không trả lời những câu hỏi của báo giới về việc liệu sự thay đổi này đến từ lo ngại liên quan nguy cơ ám sát hay không.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, cũng như những lời đe dọa nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ từ Tehran.

Bản thân ông Trump cũng xác nhận: "Tôi là mục tiêu số 1 trong danh sách ám sát của Iran".

Không lực Một cũ được sử dụng cho hành trình rời Ankara hôm 8.7 ảnh: reuters

Việc thay đổi kế hoạch bay cũng làm nổi bật những quan ngại về an ninh đến từ các nghị sĩ và quan chức Mỹ về việc liệu máy bay do Qatar tặng đã được nâng cấp đầy đủ những hệ thống phòng vệ và các năng lực khác để bảo vệ tổng thống trên hành trình hay chưa.

Trong khi cho hay vẫn chưa thể biết được chính xác toàn bộ những khác biệt giữa Không lực Một cũ và chiếc từ Qatar, ông Richard Aboulafia, chuyên gia tư vấn về hàng không quân sự, cho rằng chuyên cơ mới vẫn chưa đạt chuẩn như chiếc cũ.

Điều này do cần nhiều thời gian và tiền bạc để trang bị cho Không lực Một mức độ năng lực theo yêu cầu.

Hoàng gia Qatar đã tặng chiếc Boeing 747-8 cho Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái. Đến tháng 6 năm nay, Nhà Trắng đã tổ chức lễ ra mắt cho thành viên mới của đội bay Không lực Một sau thời gian nâng cấp chiếc máy bay trên.