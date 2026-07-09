Ông Trump bất ngờ không dùng chuyên cơ Qatar tặng giữa lo ngại an ninh

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói ông sẽ dùng một chiếc Không lực Một cũ hơn "vì lý do hoài niệm" để bay đến căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh. Trong khi đó, chiếc máy bay Không lực Một mới sẽ dừng tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đang đồn trú có thể tham quan.

Ông Trump cho biết chiếc Boeing 747 mới sẽ ghé "2 hoặc 3 căn cứ lớn" ở châu Âu trước khi quay về Mỹ, để binh sĩ có thể chiêm ngưỡng vì máy bay "thực sự rất tráng lệ". Đây là một thay đổi bất ngờ làm dấy lên thêm câu hỏi về quá trình cải hoán tốn kém và được đẩy nhanh của máy bay này, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Suffolk, miền đông Anh ngày 8.7.2026 ẢNH: AP

Khi được hỏi liệu nguy cơ bị ám sát có phải là lý do khiến ông đổi máy bay hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp, nhưng thừa nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Iran. "Tôi là người đứng đầu danh sách mục tiêu ám sát của Iran. Tôi không biết. Tôi không thể nói với các bạn điều đó, nhưng tôi thực sự không quan tâm", ông nói.

Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Mỹ năm 2025, được nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies tân trang, vừa thực hiện chuyến đi quốc tế đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có biên giới với Iran.

Chuyên cơ do Qatar tặng được sơn màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng theo lựa chọn của ông Trump, khác với thiết kế xanh - trắng truyền thống đã gắn với Không lực Một trong nhiều thập niên.

Ông Trump lần đầu bay trên chuyên cơ 400 triệu USD do Qatar tặng

Việc Mỹ tiếp nhận chiếc máy bay hạng sang từ Qatar đã gây tranh cãi trong nhiều tháng. Các chuyên gia cho rằng để trở thành chuyên cơ phục vụ tổng thống, máy bay phải được nâng cấp toàn diện về an ninh, hệ thống liên lạc chống nghe lén và năng lực phòng thủ trước nguy cơ tên lửa.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ ước tính chi phí cải tạo có thể vượt 1 tỉ USD, đồng thời cảnh báo các rủi ro an ninh. Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng tiến độ nâng cấp quá nhanh có thể khiến máy bay không đạt mức bảo vệ tương đương các chuyên cơ Không lực Một hiện nay.

Trong các chuyến công du của tổng thống Mỹ, một máy bay thứ 2 có khả năng hoạt động như Không lực Một thường luôn được bố trí trong trạng thái sẵn sàng.

Theo các quan chức Mỹ, không quân đã nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, dù một số hạng mục cải tiến ban đầu dành cho thế hệ chuyên cơ tổng thống mới đã không được thực hiện đầy đủ.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink khẳng định lực lượng này đã "đánh giá tỉ mỉ mọi yêu cầu" trong quá trình rút ngắn thời gian bàn giao, đồng thời cho biết máy bay vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho tổng thống.

Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng được xem là giải pháp tạm thời trong lúc Boeing chưa thể bàn giao 2 chiếc 747-8 được thiết kế riêng cho tổng thống Mỹ theo hợp đồng giá cố định trị giá 3,9 tỉ USD ký năm 2018.

Chương trình này hiện chậm khoảng 4 năm và dự kiến phải đến giữa năm 2028 mới có thể bàn giao. Điều đó đồng nghĩa ông Trump có thể không kịp sử dụng chuyên cơ Không lực Một thế hệ mới do Mỹ sản xuất trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1.2029.

Chi phí chương trình của Boeing cũng đã tăng lên hơn 5 tỉ USD, trong khi tập đoàn này ghi nhận hàng tỉ USD chi phí phát sinh liên quan dự án.