Ông Trump lần đầu bay trên chuyên cơ 400 triệu USD do Qatar tặng

Ông Trump đã sử dụng chiếc chuyên cơ mới để bay đến Bắc Dakota, nơi ông thăm Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt mới.

Chiếc máy bay hạng sang, được cho là trị giá khoảng 400 triệu USD, đã chính thức gia nhập đội bay phục vụ Tổng thống Mỹ vào tháng 5. Trước khi được phép sử dụng, máy bay phải trải qua quá trình cải tạo sâu rộng, trong đó có các nâng cấp về an ninh, bằng ngân sách liên bang Mỹ, theo South China Morning Post ngày 2.7.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ liên hợp Andrews, Maryland (Mỹ) ngày 1.7.2026 ẢNH: AP

Ông chủ Nhà Trắng chấp nhận chiếc máy bay từ Qatar hồi tháng 5.2025, bất chấp nhiều tranh cãi. Ông cho rằng đây là sự thay thế cần thiết cho các chuyên cơ đã khoảng 35 năm tuổi đang phục vụ tổng thống Mỹ. "Đây là món quà từ một quốc gia đã đối xử rất tốt với chúng tôi", ông Trump nói.

Tuy nhiên, việc một tổng thống Mỹ nhận máy bay hạng sang từ một đồng minh nước ngoài đã làm dấy lên lo ngại về pháp lý và đạo đức. Phe Dân chủ chỉ trích đây là biểu hiện của "tham nhũng trắng trợn", đồng thời đặt câu hỏi về chi phí cải tạo do người nộp thuế Mỹ gánh chịu.

Trước khi khởi hành, ông Trump nói người Mỹ nên tự hào về chiếc máy bay này. "Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng về chuyến bay đầu tiên. Các bạn có thể giữ kín chuyện này, hoặc cũng có thể phô trương. Tôi nghĩ đất nước nên rất tự hào về điều đó. Nó thật tuyệt vời", ông Trump nói.

Khi được hỏi về chi phí cải tạo, ông Trump cho rằng con số này vẫn nhỏ so với việc mua một chiếc máy bay tương đương bằng các phương thức khác.

Chiếc Boeing 747 được tân trang theo phong cách ưa thích của ông Trump, với phần bụng màu xanh hải quân cùng các sọc đỏ và vàng. Theo những người từng tham quan máy bay, bên trong chuyên cơ có nhiều tiện nghi sang trọng như thảm cao cấp, ghế ngả phẳng, ốp gỗ và huy hiệu tổng thống trên dây an toàn.

Tuy nhiên, chiếc máy bay này chỉ được xem là giải pháp tạm thời. Boeing dự kiến bàn giao vào năm 2028 các chuyên cơ mới, vốn bị trì hoãn lâu nay và sẽ được sử dụng lâu dài làm Không lực Một.

Trước đó, ông Trump từng nói chiếc máy bay do Qatar tặng cuối cùng có thể được trưng bày tại thư viện tổng thống của ông.