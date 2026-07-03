Giới chức Mỹ lo ngại Israel âm mưu ám sát các nhà đàm phán Iran

Ông Ghalibaf (trái) đi cùng ông Araghchi đến Thụy Sĩ để đàm phán hôm 20.6 ẢNH: REUTERS

Tờ The New York Times ngày 3.7 dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho hay giới chức nước này tin rằng Israel có thể đã âm mưu ám sát những nhà đàm phán hàng đầu Iran, trong khi Washington đối thoại với Tehran trước khi đạt thỏa thuận tạm thời vừa qua.

Việc nhắm mục tiêu ám sát các quan chức cấp cao của Iran là một phần trong chiến lược của Israel ngay từ đầu cuộc xung đột.

Tuy nhiên, lo ngại của Mỹ về việc nhắm mục tiêu vào hai quan chức Iran gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf đã gia tăng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 4.

Lo ngại âm mưu ám sát của Israel sẽ làm đổ vỡ các cuộc đàm phán và dẫn đến xung đột tái bùng phát, Mỹ thậm chí đã nhờ các quốc gia khác trong khu vực cảnh báo Iran về khả năng Israel có thể nhắm mục tiêu vào hai quan chức này, theo một số quan chức.

Những nghi ngờ của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc Israel có thể âm mưu ám sát hai nhà đàm phán hàng đầu cho thấy mục tiêu của Mỹ và Israel đã nhanh chóng khác biệt. Trong khi Mỹ muốn một thỏa thuận hòa bình, Israel đã tỏ ra hoài nghi ngay từ khi lệnh ngừng bắn ban đầu được ban hành vào tháng 4.

Ông Araghchi và ông Ghalibaf là những quan chức chủ chốt tham gia đàm phán với nhiều quốc gia trong khu vực để đạt được lệnh ngừng bắn và sau đó là hòa bình lâu dài hơn với Mỹ. Vào tháng 6, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm mở cửa eo biển Hormuz và vạch ra hướng đi cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran.

Các quan chức và giới quan sát ở Israel coi thỏa thuận ban đầu là một thảm họa, vì không đạt được các mục tiêu của nước họ là buộc Iran thay đổi chế độ, tiêu diệt các lực lượng ủy nhiệm của Iran và gây thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình tên lửa của nước này.

Các quan chức Israel cũng lo ngại thỏa thuận này sẽ rót hàng tỉ USD vào Iran, cho phép nước này nhanh chóng tái thiết sau xung đột mà không thực sự hạn chế tham vọng hạt nhân.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Israel tại Washington từ chối bình luận.

Khi được hỏi về kế hoạch của Israel và lời cảnh báo đối với Iran, một quan chức Mỹ lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran vẫn tiếp tục và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có những cuộc gặp gỡ hiệu quả ở Qatar. Quan chức này cho biết Tổng thống Trump muốn tiến trình hòa bình "diễn ra trọn vẹn".