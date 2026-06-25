Bộ trưởng Israel nói Mỹ không yêu cầu rút quân khỏi Lebanon

"Chúng tôi đã tuyên bố rằng trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ không rút quân và, tính đến thời điểm này... không có yêu cầu nào từ phía Mỹ buộc Israel phải rút quân khỏi Lebanon", ông Katz nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại hội nghị các nhà lãnh đạo địa phương ở Tel Aviv, theo AFP.

Xe tăng Israel được bố trí dọc biên giới với miền nam Lebanon vào ngày 22.6 Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu quân đội Israel có tuân thủ yêu cầu như thế của Mỹ nếu được đưa ra hay không, ông Katz trả lời rằng ông đã nói với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, cũng như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "chúng tôi ở đó để bảo vệ cư dân phía bắc" của Israel.

Trong bài phát biểu tại cùng hội nghị, ông Netanyahu nhắc lại rằng quân đội Israel không dự kiến sẽ rút quân khỏi Lebanon. "Chừng nào tôi còn là thủ tướng, chúng tôi sẽ duy trì vùng an ninh ở miền nam Lebanon, tới chừng nào còn cần thiết", ông Netanyahu tuyên bố, đồng thời khẳng định quân đội Israel đang "phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trên bộ (của lực lượng Hezbollah)".

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã bác bỏ việc Israel chiếm đóng miền nam và sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước ông – ám chỉ đến Iran, quốc gia ủng hộ Hezbollah, khi vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Lebanon bắt đầu tại Washington D.C hôm 23.6.

Thủ tướng Israel kêu gọi tự sản xuất vũ khí, giảm phụ thuộc Mỹ

Tehran cũng nhắc lại rằng hòa bình ở Lebanon là trụ cột cơ bản để đạt được thỏa thuận cuối cùng với Washington nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến ở Trung Đông. Hôm 17.6, Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ nhằm đạt được một giải pháp lâu dài giữa hai nước, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28.2.

Đến ngày 22.6, các nhà trung gian hòa giải xung đột Iran là Pakistan và Qatar cho hay Tehran và Washington đã nhất trí thành lập một "nhóm giảm xung đột" để hạn chế các vụ leo thang bạo lực ở Lebanon sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ về việc chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông rộng lớn hơn. Tehran khẳng định các cuộc đàm phán đó có liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột song song ở Lebanon.

Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc chiến ở Trung Đông vào ngày 2.3 bằng cách phóng tên lửa vào Israel để trả thù cho vụ lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28.2.

Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích và một cuộc tấn công trên bộ mà Lebanon cho rằng đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng, dẫn đến việc chiếm đóng một khu vực an ninh ở miền nam Lebanon dọc biên giới với Israel. Các quan chức Israel khẳng định Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát khu vực đó.

Hôm 24.6, Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin "hai người đã thiệt mạng" khi một máy bay không người lái (UAV) của Israel tấn công xe của họ gần thị trấn Kfar Rumman thuộc miền nam Lebanon.

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào "hai phần tử khủng bố Hezbollah có vũ trang ở khu vực Ali al-Taher Ridge" gần thành phố Nabatieh, đồng thời tuyên bố sẽ "tiếp tục hoạt động để loại bỏ các mối đe dọa tức thời". Sau đó, quân đội Israel tiếp tục tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào "một chiếc xe chở các nghi phạm... băng qua khu vực an ninh ở khu vực Ali al-Taher Ridge, gây ra mối đe dọa cho binh sĩ (Israel)".

Trong khi đó, Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn lần nữa hôm 24.6 sau khi UAV của Israel giết chết hai người ở miền nam Lebanon một ngày sau khi hai người thiệt mạng do hỏa lực của Israel, theo AFP.