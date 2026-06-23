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Thế giới

Thủ tướng Israel kêu gọi giảm phụ thuộc Mỹ về hỗ trợ quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa kêu gọi nước này tăng cường quyền tự chủ quân sự và giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Mỹ, theo tuyên bố được văn phòng của ông công bố ngày 23.6.

"Tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ mà chúng ta đã nhận được từ những người bạn Mỹ, nhưng chúng ta cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc và xây dựng mạng lưới vũ khí độc lập của riêng mình", Thủ tướng Netanyahu nói với các sĩ quan dự bị trong một khóa huấn luyện ở khu Bờ Tây do Israel kiểm soát, theo AFP.

Thủ tướng Israel kêu gọi giảm phụ thuộc vào Mỹ về hỗ trợ quân sự - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo tại Jerusalem ngày 15.6

Ảnh: AFP

Ông Netanyahu đưa ra lời kêu gọi trên vào ngày 18.6, một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông. Thỏa thuận đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Israel.

"Chúng ta cần mạng lưới vũ khí độc lập của riêng mình. Chúng ta phải tự sản xuất vũ khí", ông Netanyahu nhấn mạnh. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ.

Theo số liệu từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại - một viện nghiên cứu chính sách tại Mỹ, kể từ khi thành lập năm 1948, Israel đã nhận được hơn 300 tỉ USD (đã được điều chỉnh theo lạm phát) viện trợ kinh tế và quân sự từ Mỹ. Con số này cho thấy Mỹ viện trợ cho Israel nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ năm 1946.

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Theo một thỏa thuận được ký kết vào năm 2016 và có hiệu lực từ năm 2019, Israel nhận được viện trợ tài chính từ Mỹ để mua vũ khí trị giá khoảng 3,8 tỉ USD/năm. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2028.

Thủ tướng Israel trước đây đã nói rằng ông muốn chấm dứt sự phụ thuộc của Israel vào sự hỗ trợ từ Mỹ. Vào tháng 1, nhà lãnh đạo Israel nói với The Economist rằng ông hy vọng sẽ làm được điều đó trong vòng 10 năm. Đến tháng 5, ông nói với Đài truyền hình CBS của Mỹ rằng ông muốn sự hỗ trợ giảm xuống "bằng không".

Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Israel, nhưng hai nước đã mâu thuẫn về cách tiến hành các cuộc chiến của Tel Aviv kể từ vụ Hamas tấn công vào miền nam Israel trong ngày 7.10.2023.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Thủ tướng Netanyahu trong những tuần gần đây khi cuộc chiến của Israel với lực lượng Hezbollah ở Lebanon gây ảnh hưởng cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

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