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Thế giới

Israel thông báo hành động quân sự ở miền nam Syria

Khánh An
Khánh An

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiêu diệt một số kẻ khủng bố có vũ trang ở miền nam Syria vào ngày 27.6, trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục duy trì hiện diện trong khu vực.

Israel thông báo hành động quân sự ở miền nam Syria- Ảnh 1.

Một vị trí quan sát của binh sĩ Israel ở miền nam Syria

ẢNH: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG ISRAEL

Hãng AFP ngày 28.6 dẫn thông cáo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay lực lượng này đã tiêu diệt một số "kẻ khủng bố có vũ trang" vào một ngày trước đó ở miền nam Syria.

"Hôm qua, các binh sĩ IDF đã loại trừ một số kẻ khủng bố có vũ trang tại vùng an ninh ở miền nam Syria", theo thông cáo.

Chính phủ Syria chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên.

Quân đội Israel đã kiểm soát một khu vực ở miền nam Syria kể từ cuối năm 2024, gọi là vùng an ninh, và tuyên bố sẽ tiếp tục hiện diện ở đó "nhằm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với thường dân Israel và binh sĩ IDF".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, mới đây cho biết nước này có kế hoạch duy trì quân đội ở Syria "vô thời hạn", cũng như ở Lebanon và Gaza.

Sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12.2024, Israel đã đưa quân vào vùng đệm do Liên Hiệp Quốc tuần tra, ngăn cách lực lượng Israel và Syria trên cao nguyên Golan.

Kể từ đó, Israel cũng đã nhiều lần xâm nhập lãnh thổ Syria, tiến hành các vụ đánh bom và tuyên bố muốn thiết lập một khu vực phi quân sự ở phía nam nước này.

Bất chấp căng thẳng giữa hai nước láng giềng, Israel và chính quyền mới của Syria đã tổ chức một số vòng đàm phán trực tiếp và nhất trí thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin tình báo khi tiến gần hơn đến một thỏa thuận an ninh.

Trong lời cảnh báo rằng lực lượng Israel sẽ không rời khỏi Syria, ông Katz cũng nói với Iran rằng nếu nước này tấn công để đáp trả chiến dịch của Israel ở Lebanon, Israel sẽ trả đũa bằng "toàn bộ sức mạnh".

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