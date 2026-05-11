Syria cải tổ chính phủ

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ảnh: reuters

Ở vị trí bộ trưởng nông nghiệp, người được bổ nhiệm là ông Bassel Sweidan, người cũng đang đứng đầu ủy ban phụ trách đàm phán các thỏa thuận với những doanh nhân có liên hệ với giới tinh hoa dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Sharaa cũng thay tổng thư ký mới cho phủ tổng thống, vị trí trước đó do một người em trai của ông đảm nhiệm.

Thống đốc tại các tỉnh Homs, al Quneitra và Deir Ezzor - tỉnh miền đông nơi tập trung phần lớn các mỏ dầu của Syria, cũng được thay thế trong đợt này. Đây là đợt cải tổ đầu tiên kể từ khi ông al-Assad bị lật đổ cách đây khoảng một năm rưỡi, theo Reuters. Giới chức không nêu lý do chính thức cho các thay đổi nhân sự nói trên.