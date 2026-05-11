Thế giới

Syria cải tổ chính phủ

Phạm Anh Thư
11/05/2026 05:29 GMT+7

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa vừa công bố loạt thay đổi trong chính phủ thông qua các sắc lệnh mới. Cụ thể, theo hãng thông tấn nhà nước SANA, ông Sharaa bổ nhiệm ông Khaled Zaarour làm bộ trưởng thông tin, thay thế ông Hamza Mustafa, người được điều sang làm ngoại trưởng.

Syria cải tổ chính phủ - Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa

ảnh: reuters

Ở vị trí bộ trưởng nông nghiệp, người được bổ nhiệm là ông Bassel Sweidan, người cũng đang đứng đầu ủy ban phụ trách đàm phán các thỏa thuận với những doanh nhân có liên hệ với giới tinh hoa dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Sharaa cũng thay tổng thư ký mới cho phủ tổng thống, vị trí trước đó do một người em trai của ông đảm nhiệm.

Thống đốc tại các tỉnh Homs, al Quneitra và Deir Ezzor - tỉnh miền đông nơi tập trung phần lớn các mỏ dầu của Syria, cũng được thay thế trong đợt này. Đây là đợt cải tổ đầu tiên kể từ khi ông al-Assad bị lật đổ cách đây khoảng một năm rưỡi, theo Reuters. Giới chức không nêu lý do chính thức cho các thay đổi nhân sự nói trên. 

Tin liên quan

Lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ chính ở Syria

Lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak hôm 16.4 khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và thiết bị rời khỏi địa điểm này ở tỉnh Hasakah của Syria, theo AP.

