Mỹ - Iran đàm phán gián tiếp, bàn về eo biển Hormuz

"Iran đã có cuộc gặp với các quan chức Qatar và Pakistan, những người này sau đó đã làm việc với phía Mỹ. Đàm phán gián tiếp tiếp tục vào ngày 1.7, tập trung vào các tài sản bị đóng băng của Iran và eo biển Hormuz", vị quan chức nói.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz Ảnh: Reuters

Cũng hôm qua, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một tàu container nước ngoài đã mắc cạn ở eo biển Hormuz sau khi đi vào vùng nước nông nằm ngoài tuyến hàng hải do Tehran chỉ định. Báo chí Iran còn nhắc lại cảnh báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran rằng các tàu chỉ nên đi qua hành lang phía nam đảo Larak của nước này. Tehran khẳng định đó là tuyến đường ra vào duy nhất được chấp thuận cho các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Reuters hôm qua dẫn hai nguồn thạo tin cho hay Tehran quyết tâm giành được sự công nhận quốc tế về quyền kiểm soát của mình đối với eo biển Hormuz và khả năng thu phí đối với tàu thuyền ra vào eo biển này, ngay cả khi phải làm thế bằng vũ lực.

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Theo thỏa thuận tạm thời đạt được với Mỹ ngày 17.6, Iran đồng ý cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí. Nhưng Tehran tin rằng cách diễn đạt của thỏa thuận cho phép họ giữ quyền kiểm soát đối với việc tàu nào được phép đi qua và tuyến đường nào tàu được đi qua eo biển Hormuz, theo Reuters.



