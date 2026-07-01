Ông Trump phân vân chuyện quay lại tấn công Iran?

Tờ The Wall Street Journal ngày 30.6 dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ rằng trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã cân nhắc việc quay trở lại xung đột toàn diện với Iran, tiến hành nhiều cuộc thảo luận với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine, về các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng đã quyết định tạm thời duy trì đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 29.6 Ảnh: AFP

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu Mỹ có nên từ bỏ đàm phán và khôi phục các cuộc tấn công toàn diện vào Iran hay không, theo các quan chức.

Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông Trump đã nói với các phụ tá rằng ông tin là một vòng tấn công toàn diện khác có thể làm đổ vỡ ngoại giao và làm tổn hại đến cơ hội của Washington trong việc cuối cùng giải tán chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Trump còn nói với họ rằng sẽ không thành vấn đề nếu một thỏa thuận hạt nhân không đạt được trước thời hạn 60 ngày vào ngày 18.8, theo The Wall Street Journal.

Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với The Wall Street Journal rằng kênh hòa giải mà Washington và Tehran đã nhất trí thiết lập đang được hai bên sử dụng, và tham gia kênh này có cả đại diện từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vốn bị Mỹ xem là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Hôm nay 1.7, Reuters dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tại Doha, với Qatar và Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải.

Cũng theo nguồn tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani hôm 30.6 để đặt nền tảng cho các đàm phán hôm nay, nhưng họ không tham dự trực tiếp.

Sau đó, một quan chức cấp cao Iran hôm nay nói với Reuters rằng cuộc đàm phán gián tiếp nói trên diễn ra từ tối 30.6, tập trung vào việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Tehran và vấn đề eo biển Hormuz.

Hôm 30.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới. Theo ông, phái đoàn chuyên gia Iran đến Qatar chỉ nhằm tham vấn về việc thực thi bản ghi nhớ giữa hai bên, không phải gặp trực tiếp đại diện Mỹ.

Cũng trong ngày 30.6, trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh Iran đang ưu tiên ngoại giao với Mỹ, nhưng vẫn sẵn sàng cho xung đột. "Chúng tôi đang theo đuổi đối thoại, nhưng nếu đối thoại không được thực hiện, chúng tôi cũng sẵn sàng cho xung đột và sẽ đáp trả tương ứng", ông nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran.

Trước tình hình hiện nay, Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) hôm nay khuyến cáo các hãng hàng không nên tiếp tục tránh không phận trên Iran, Iraq và Lebanon và duy trì thận trọng trên toàn khu vực do sự không chắc chắn về tính bền vững của lệnh ngừng bắn và khả năng leo thang nhanh chóng.

EASA cho hay cơ quan này đang gia hạn khuyến cáo về khu vực xung đột cho khu vực này đến ngày 8.7, sau khi trước đó đã gia hạn đến ngày 1.7, theo Reuters.