Iran dọa 'dạy Israel bài học' nếu Mỹ không kiềm chế đồng minh

Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran đưa ra trên mạng xã hội X, nhằm đáp trả phát biểu của ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị "đánh dấu để trừ khử", theo The Jerusalem Post.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (ở giữa) tại Thụy Sĩ ngày 21.6.2026 ẢNH: AP

Ông Katz đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp báo quân sự kín hôm 29.6. Tuy nhiên, Israel được cho là chưa có kế hoạch tấn công ông Khamenei, do động thái như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến bản ghi nhớ Mỹ - Iran và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa giới chức Washington và Tehran.

Trong cuộc họp báo, ông Katz cũng tái khẳng định Israel "sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân".

Về phần mình, ông Araghchi nói các điều khoản trong Bản ghi nhớ Islamabad "rất rõ ràng và công khai", đồng thời cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết kiềm chế Israel theo văn kiện này. "Nếu [Israel] phớt lờ đồng minh của mình, Iran sẽ dạy một bài học", ông Araghchi viết và ám chỉ việc Israel phải tuân thủ các điều khoản trong bản ghi nhớ.

Ngoại trưởng Iran cũng cảnh báo mọi lời đe dọa nhằm vào giới lãnh đạo Iran sẽ vấp phải "phản ứng mạnh mẽ và tức thì".

Theo nội dung bản ghi nhớ 14 điểm, điều khoản đầu tiên yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự liên quan cuộc đối đầu gần đây giữa Mỹ - Israel và Iran. Văn kiện cũng cấm các bên liên quan khởi phát bất kỳ cuộc chiến hoặc hoạt động quân sự nào nhằm vào nhau, đồng thời yêu cầu kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

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Ngày 1.7, Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mà chưa có dấu hiệu đạt tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận lâu dài. Các cuộc trao đổi được cho là tập trung vào những vấn đề vốn đã được nêu trong thỏa thuận tạm thời công bố 2 tuần trước.

Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, đại diện 2 nước đã dành 2 ngày tại Doha (Qatar) để thảo luận về giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz và việc giải tỏa các khoản tiền bị đóng băng của Iran. Đây được xem là 2 nội dung then chốt trong thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ - Iran.