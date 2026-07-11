Mỹ áp lệnh cấm vận mới, ra yêu cầu với Iran về eo biển Hormuz

Công dân Iran Ali Ansari được mô tả trong thông báo của Bộ Tài chính Mỹ là một "nhà tài chính chủ chốt" hỗ trợ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Một biểu ngữ có hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran vào ngày 8.5 Ảnh: AFP

Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Ansari đã thể chế hóa việc biển thủ quy mô lớn trong chế độ Iran, chuyển hướng tài sản được tài trợ bằng tiền công vào bất động sản và các công ty thương mại ở nước ngoài. Kế hoạch này nhằm "làm giàu cho bản thân ông ấy và giới tinh hoa của chế độ: bao gồm cả những người trong văn phòng của lãnh tụ tối cao Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo", theo Bộ Tài chính Mỹ.

Ông Ansari bị Mỹ cáo buộc biển thủ tiền của người dân Iran và đầu tư vào bất động sản và các tài sản thương mại ở Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha, Anh, UAE và những quốc gia khác.

Các biện pháp cấm vận của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, chẳng hạn như đối với ông Ansari, thường dẫn đến việc đóng băng bất kỳ tài sản nào được nắm giữ tại Mỹ. Những biện pháp cấm vận này cũng cấm các công ty và công dân Mỹ giao dịch với cá nhân bị nhắm mục tiêu.

Cũng trong ngày 10.7, một số quan chức Mỹ cho hay Washington đang yêu cầu Tehran công khai tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz và tất cả các tuyến đường trong eo biển này sẽ được mở cho vận tải biển mà không thu phí, theo Reuters.

Tehran đã nói với Washington rằng các cuộc tấn công gần đây vào tàu thuyền trong eo biển này là do "một phần sai sót trong hệ thống của họ", theo một quan chức cấp cao Mỹ.

Ba tàu chở dầu thương mại của Qatar và Ả Rập Xê Út đã bị tấn công trong tuần này, khiến Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran, và Iran đáp trả bằng cách tấn công vào những vị trí quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh. Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.7 tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đã kết thúc.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman), vào ngày 9.7 Ảnh: Reuters

Đến ngày 10.7, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp sự leo thang gần đây của các cuộc xung đột, nhưng ông thẳng thừng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã kết thúc.

Một số quan chức Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai nước đã mang lại kết quả tích cực trong những ngày gần đây. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran đối với động thái cũng như yêu cầu mới từ phía Mỹ.

Mỹ đang đàm phán hạt nhân với Iran nhưng 'sẽ tấn công tối nay nếu cần'

Không có cuộc tấn công mới nào được báo cáo vào ngày 10.7 khi các bên trung gian trong khu vực tìm cách cứu vãn nỗ lực ngoại giao để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28.2.

Các nhà đàm phán Qatar đã gặp gỡ các quan chức ở Iran trong ngày 10.7 để giảm căng thẳng và thảo luận về việc lưu thông qua eo biển Hormuz, theo Reuters dẫn một nguồn thạo tin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ đến thăm Oman trong ngày 11.7 để thảo luận về các thỏa thuận đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo Hãng thông tấn ISNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran.