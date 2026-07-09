Iran tấn công 4 căn cứ Mỹ, ra tuyên bố mới về eo biển Hormuz

Đài NBC News ngày 9.7 dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Kuwait và 2 căn cứ khác của Mỹ ở Bahrain, nhằm đáp trả đợt tấn công mới nhất.

Lực lượng này xác định 2 căn cứ tại Kuwait là Arifjan và Ali Al Salem, còn 2 căn cứ tại Bahrain là Juffair và Sheikh Isa, tất cả đều từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran.

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Các cuộc tấn công mới của Iran được tiến hành với sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Theo CNN, Juffair là nơi đặt Căn cứ Hỗ trợ Hải quân, căn cứ chính của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh và là nơi đóng quân của Hạm đội 5.

Nếu hành động gây hấn của Mỹ tiếp tục, "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ của chúng tôi sẽ mở rộng sang các căn cứ khác của Mỹ trên khắp khu vực", theo IRGC.

Trước đó, IRGC cho biết Mỹ đã tấn công một cây cầu đường sắt ở Aqqala, một khu vực phía đông bắc Tehran.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz hôm 8.7 ẢNH: REUTERS

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, sau khi đánh trúng gần 90 mục tiêu quân sự, bao gồm các hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát bờ biển, các địa điểm lưu trữ tên lửa và UAV, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự ven biển Iran.

CENTCOM không đề cập cây cầu đường sắt IRGC đề cập.

Khói bốc lên tại một khu vực Mỹ tấn công ở Iran ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở đối với tàu thuyền thông qua "các thỏa thuận của Iran, chứ không phải bằng những lời đe dọa của Mỹ".

"Mỹ vẫn chưa hiểu rằng bắt nạt và bội ước sẽ không bao giờ thoát được hậu quả. Tôi xin nói rõ: Nếu các người tấn công, các người sẽ bị đánh trả", ông Ghalibaf viết.

Trong tuyên bố đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), tổ chức gồm 32 thành viên này nhắc lại rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Tehran tôn trọng đầy đủ sự tự do lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.