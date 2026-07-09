"Đây là hành động đáp trả vụ Iran tấn công bằng bom vào các tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu chuyện này tái diễn, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều", ông Trump tuyên bố trên Truth Social, ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ đã bắt đầu thực hiện thêm các cuộc tấn công nhắm vào Iran.



Lời cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump chia sẻ 3 đoạn video dường như cho thấy thiệt hại từ các cuộc tấn công, mặc dù ông không nêu rõ địa điểm và thời gian xảy ra sự việc.

CENTCOM cho biết các lực lượng của mình đã thực hiện thêm các cuộc tấn công nhắm vào Iran nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz của nước này.

Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran có quy mô lớn hơn so với những đợt tấn công diễn ra một ngày trước đó.

Khói bốc lên từ một cảng biển gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, Iran, vào ngày 8.7.2026. Hình ảnh được trích xuất từ một video trên mạng xã hội Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ tại một số thành phố dọc theo bờ biển phía nam nước này, trải dài từ eo biển Hormuz đến vịnh Oman. Trong số các địa điểm bị ảnh hưởng có Bandar Abbas, nơi đặt cảng lớn nhất của Iran cũng như các cơ sở trọng yếu do cả hải quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành, theo Reuters.

Hãng tin Fars dẫn lời một quan chức địa phương cho biết các cuộc tấn công vào cảng Chabahar ở đông nam nước này nhắm vào trạm kiểm soát giao thông hàng hải và một kho bãi. Hãng tin Mehr của Iran thì đưa tin rằng đã có tiếng nổ tại thành phố Iranshahr ở đông nam đất nước.

Theo truyền thông nhà nước Iran, thành phố cảng Chabahar đã bị mất điện sau khi Mỹ thông báo tiến hành thêm một đợt không kích nhắm vào Iran. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin người dân đã nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ tại Chabahar và một thành phố ven biển khác là Konarak.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, bệnh viện Imam Ali ở Chabahar đã bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc không kích. IRIB cho biết thêm rằng hai bến tàu và một tháp kiểm soát giao thông hàng hải tại thành phố cảng này cũng trở thành mục tiêu tấn công. Ngoài ra, các vật thể tấn công đã rơi xuống đảo Abu Musa trên vịnh Ba Tư (gần eo biển Hormuz) và khu vực Sirik, trong khi tiếng nổ cũng được ghi nhận tại Jask.



Ông Mohsen Rezaee, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ tối cao Iran, đã đăng một câu lên mạng xã hội X với nội dung: "Vì vậy, kẻ nào tấn công bạn, hãy tấn công lại theo đúng cách mà họ đã tấn công các bạn". Ông nói thêm rằng "kẻ thù cùng các đồng phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".