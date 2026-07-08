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Thế giới

Ông Trump: Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa vào tối nay

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.7 đe dọa tấn công Iran một lần nữa sau khi tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với nước Cộng hòa Hồi giáo đã 'kết thúc', theo Reuters.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump chỉ trích các quan chức Iran vì không tuân thủ các thỏa thuận đã đàm phán và cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào tối 8.7 sau khi lực lượng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công trước đó, theo Reuters.

Ông Trump: Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa vào tối nay- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.7

Ảnh: AFP


"Tôi cảnh báo trước: Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ tối nay", ông Trump nói với các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trong những phát ngôn trước đó cùng ngày với các phóng viên ở Ankara, ông Trump nói rằng bản ghi nhớ thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ và Iran đã "kết thúc". Phát ngôn này của ông đã khiến giá dầu tăng vọt.

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ Washington sẽ quay trở lại xung đột toàn diện và cũng không làm rõ liệu sẽ có thêm các cuộc đàm phán để biến thỏa thuận ngừng bắn ban đầu thành một thỏa thuận lâu dài hay không.

Ông nhắc lại mục tiêu của Mỹ là Tehran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng gợi ý rằng mục tiêu đó có thể cần phải đạt được mà không cần một thỏa thuận. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran.

Trong một đợt leo thang xung đột khiến giá dầu tăng mạnh, Iran sáng 8.7 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ tấn công 80 mục tiêu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào những tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Sau đó, quân đội Iran cảnh báo rằng bất kỳ địa điểm nào cho phép Mỹ sử dụng để tấn công nước này sẽ bị coi là "mục tiêu hợp pháp", theo AFP.

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng mới giữa Mỹ và Iran cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh và an toàn xung quanh eo biển Hormuz. Dữ liệu vận chuyển cho thấy ít nhất 4 tàu chở dầu và khí đốt đã quay đầu thay vì cố gắng đi qua tuyến đường thủy này, theo Reuters.

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