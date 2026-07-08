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Thế giới Quân sự

Mỹ tấn công hơn 80 mục tiêu Iran, IRGC nói bắn hạ MQ-9

Thụy Miên
Thụy Miên
Sáng nay (8.7), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã không kích hơn 80 mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thông báo bắn hạ máy bay không người lái MQ-9.
Mỹ tấn công hơn 80 mục tiêu, bao gồm các hệ thống phòng không của Iran. - Ảnh 1.

MQ-9 Reaper vào tầm ngắm của lực lượng Iran

ảnh: irgc

Trong thông tin trên X, CENTCOM thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công Iran, theo đó các mục tiêu đã bị không kích gồm hệ thống phòng thủ, mạng lưới chỉ huy tác chiến, trạm radar ven biển, năng lực tên lửa đối hạm, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở eo biển Hormuz và vùng lân cận.

"Hành vi gây hấn vô cớ của lực lượng Iran là sự vi phạm rõ ràng và nguy hiểm đối với lệnh ngừng bắn và đe dọa tự do lưu thông hàng hải", theo CENCOM.

Đáp trả, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy tác chiến quân sự cao nhất của các lực lượng vũ trang Iran, tố cáo những cuộc không kích trên của Mỹ là "hành động xâm lược trắng trợn", đe dọa sẽ giáng đòn đáp trả dữ dội. Cơ quan này cũng cảnh báo Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vấn đề quản lý eo biển Hormuz.

Sau đó, IRGC tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ tại khu vực miền nam nước này, theo kênh truyền hình Press TV của Iran.

Trong khi đó, IRGC cho biết lực lượng hải quân và không quân đã phối hợp triển khai chiến dịch phản đòn bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào 85 mục tiêu tại các "cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ", theo Al Jazeera.

Theo IRGC, căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait nằm trong danh sách mục tiêu vừa tấn công.

Mỹ nối lại không kích, cấm vận Iran sau khi tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), truyền thông Iran đồng loạt đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của nước này, đảo Qeshm, và một loạt các thành phố cảng miền nam Sirik và Bandar Abbas.

Đến nay các địa phương chưa ghi nhận có trường hợp tử vong nào sau khi trúng đòn tấn công, nhưng một vài người bị thương do trúng mảnh vỡ đạn pháo ở cảng thương mại Sirik, theo đài truyền hình quốc gia Iran.

Đài cũng đưa tin các cuộc không kích đã đánh trúng những cầu cảng phục vụ nghề cá tại Sirik và Bandar Abbas, khiến một số tàu cá bốc cháy tại chỗ.

Còn Đài phát thanh truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cho biết "đa số các cuộc tấn công" nhằm vào những khu vực dân sự.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ các đợt không kích tập trung vào những hệ thống phòng không, hệ thống giám sát ven biển, tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình đối hạm và các bệ phóng máy bay không người lái của Iran.

Ông Harlan Ullman, Chủ tịch tổ chức tư vấn chiến lược Killowen Group ở Washington D.C, gọi cuộc căng thẳng leo thang là vô cùng nghiêm trọng và cảnh báo có thể lan rộng thành cuộc xung đột khu vực.

Phát biểu với Al Jazeera, ông Ullman nhận định hiện là thời điểm hết sức mong manh và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bao gồm cả nguy cơ leo thang xung đột.

"Chúng ta sẽ phải chờ xem diễn biến trong vài ngày tới, nhưng tình hình hiện nay thực sự vô cùng nghiêm trọng", ông nhấn mạnh.

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