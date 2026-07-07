Mỹ quan ngại vụ Trung Quốc phóng tên lửa chiến lược từ tàu ngầm

Tên lửa đạn đạo khai hỏa từ một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc trong vụ phóng ngày 6.7 ảnh: bộ quốc phòng trung quốc

Vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hôm 6.7 diễn ra sau 2 năm kể từ khi Trung Quốc khai hỏa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) rơi xuống vùng biển quốc tế gần Polynésie thuộc Pháp.

AFP dẫn lời giới phân tích nhận định vụ phóng cho thấy Trung Quốc gia tăng năng lực phóng tên lửa có tầm vươn đến lục địa Mỹ.

"Vào thời điểm Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết để ngăn chặn tình trạng phổ biến hạt nhân, Trung Quốc đang làm điều ngược lại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói.

Người phát ngôn phía Mỹ cáo buộc việc Bắc Kinh mở rộng kho vũ khí hạt nhân một cách nhanh và thiếu minh bạch là gây quan ngại sâu sắc cho khu vực lẫn thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục Trung Quốc tham gia vào những cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí và cam kết thiết lập cơ chế thông báo thường xuyên đối với tất cả vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa không gian.

Theo thông tin từ Đài Loan, tên lửa trong vụ phóng mới nhất là JL-2, mà theo các chuyên gia Mỹ có tầm bắn ít nhất 8.000 km.

Trước những phản ứng trên, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Vương Tuyết Mộng nói rằng vụ thử là hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình huấn luyện quân sự thường niên của Trung Quốc, và các nước liên quan đã được thông báo trước vụ phóng. New Zealand cho hay Trung Quốc chỉ báo trước với các quốc đảo ở Thái Bình Dương khoảng 2 giờ.

Giới quan sát cho biết tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon. Thủ tướng quần đảo Solomon Matthew Wale thông báo trên cương vị Chủ tịch Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương đã gửi công hàm phản đối động thái của Trung Quốc.