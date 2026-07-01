Thủy quân lục chiến Mỹ dùng phà thương mại chuyển tên lửa đối hạm ở Philippines

(Từ trái sang phải) xe phóng không người lái chở tên lửa đối hạm, một hệ thống NMESIS và xe chỉ huy lưu động của Trung đoàn Tác chiến Ven bờ số 3, được di chuyển trên phà thương mại ở Philippines

ảnh: lính thủy đánh bộ Mỹ

Trang USNI News hôm 30.6 dẫn thông cáo báo chí của Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết Trung đoàn Tác chiến Ven bờ số 3 của lực lượng này đã phối hợp với phía Philippines vận chuyển các hệ thống phòng không và tên lửa đối hạm của trung đoàn đến đảo Calayan trong khuôn khổ cuộc tập trận KAMANDAG tháng 6.

KAMANDAG là sự kiện diễn tập quân sự thường niên giữa lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines, và hiện chuyển dần trọng tâm sang các hoạt động phòng thủ bờ biển đối với khu vực hướng ra Biển Đông và eo biển Luzon.

"Môi trường duyên hải hiện đại yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển lực lượng khắp các vùng biển có địa hình phức tạp", thông cáo dẫn lời thiếu tá Robert Moore, sĩ quan hậu cần thuộc Trung đoàn Tác chiến Ven bờ số 3.

Từ các quần đảo phân tán nằm trên vùng biển chiến lược giữa Philippines và Đài Loan, Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines có thể kiểm soát các tuyến hàng hải đi qua eo biển Luzon nằm trong khoảng cách 100 hải lý với hệ thống tên lửa đối hạm NMESIS đặt ven bờ.

Được thiết kế nhằm phục vụ hoạt động tác chiến trên chuỗi đảo, NMESIS mang lại hỏa lực có độ cơ động cực cao cho lực lượng viễn chinh Mỹ.

Và ở khoảng cách 100 hải lý, trung đoàn sẽ vận hành tối đa 18 xe phóng không người lái chở theo tên lửa đối hạm, được biên chế thành 6 tổ với mỗi tổ 3 xe phóng.

Với việc tích hợp cơ sở hạ tầng có sẵn, những chuyến phà thương mại và tàu vận tải, lực lượng Mỹ và Philippines đã duy trì được sự cơ động khắp quần đảo Batanes trong quá trình diễn tập song phương, theo thông cáo của phía Mỹ.

Trước đó, Trung đoàn Tác chiến Ven bờ có kế hoạch sử dụng tàu đổ bộ hạng trung lớp McClung để vận chuyển các tổ hợp tên lửa đối hạm.

Tuy nhiên, tàu đổ bộ lớp McClung đầu tiên phải đến năm 2029 mới được đưa vào biên chế theo dự kiến. Vì thế, từ nay cho đến thời gian trên, lực lượng này áp dụng những phương án thay thế, trong đó sử dụng phà thương mại tại các địa phương cho việc vận chuyển vũ khí.