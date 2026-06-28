Nga bố trí chiến hạm hạt nhân bảo vệ cảng chiến lược Bắc Cực

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov ảnh: bộ quốc phòng nga

Trong khi hải quân các nước khác từ bỏ ý tưởng sử dụng chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Nga đến nay vẫn duy trì một tàu chiến thuộc phân khúc này.

Sau hơn 2 thập niên đại tu và tiêu tốn nhiều tỉ USD, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov, hiện là tàu chiến nổi duy nhất chạy bằng năng lượng hạt nhân ngoài tàu sân bay, đang trên đường hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên biển trước khi được điều động tới Bắc Cực, theo tạp chí Military Watch và trang tin 19fortyfive hôm nay 28.6.

Tại Bắc Cực, con tàu với năng lực vận hành bền bỉ nhờ vào năng lượng hạt nhân đáp ứng được sứ mệnh vô cùng quan trọng: bảo vệ "pháo đài" Severomorsk, nơi hầu hết các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo được bố trí. Đô đốc Nakhimov hiện là tàu duy nhất của Nga có thể đảm nhận vai trò này.

Theo sau thông tin trên, vai trò của căn cứ ở Severomorsk lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của giới quan sát và phân tích quân sự.

"Đầu não" của Hạm đội phương Bắc

Severomorsk là trụ sở và căn cứ chính thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga. Tọa lạc trên bờ đông vịnh Kola, đây là thành phố quân sự khép kín, có nghĩa mọi sự tiếp cận dân sự đều bị hạn chế. Điều này phản ánh tầm quan trọng chiến lược của thành phố, do nơi đây đặt một số cơ sở hải quân quan trọng nhất của Nga, bao gồm sở chỉ huy của Hạm đội phương Bắc.

Dù nằm bên trên Vòng Cực Bắc, Severomorsk không bị đóng băng quanh năm nhờ dòng hải lưu ấm Bắc Đại Tây Dương, cho phép vịnh Kola duy trì hoạt động lưu thông suốt mùa đông.

Lợi thế trên cho phép Hải quân Nga có thể tiếp cận trực tiếp Đại Tây Dương mà không bị hạn chế bởi băng bao phủ, và các tàu chiến nổi như tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov gần như có thể đến ngay biển Barents sau khi rời cảng Severomorsk.

Từ bán đảo Kola, các tàu chiến Nga có thể nhanh chóng đến tuyến Greenland – Iceland – Vương quốc Anh, vốn là giao điểm hàng hải quan trọng nối Bắc Cực với Bắc Đại Tây Dương.

Trong thời Chiến tranh lạnh, chiến lược hải quân thời Liên Xô xây dựng kế hoạch triển khai các nhóm tác chiến do tuần dương hạm lớp Kirov dẫn đầu đi qua khu vực này để đối đầu những cụm tác chiến tàu sân bay của NATO.

Severomorsk còn giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Nga. Đa số các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của nước này được triển khai tại các căn cứ hải quân lân cận, trong khi mọi hoạt động tác chiến đều được điều hành từ Severomorsk.

Căn cứ Severomorsk cũng nằm trên cửa ngõ tiến vào vùng "pháo đài" phòng thủ trên biển Barents, theo đó bảo vệ các tàu ngầm được trang bị tên lửa hạt nhân thông qua các lớp phòng thủ bao gồm tàu ngầm, tàu nổi, lực lượng không - hải, các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển và hệ thống phòng không tầm xa.

Mục tiêu của chiến lược phòng thủ là bảo đảm các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga có thể sống sót đủ lâu để thực hiện đòn đáp trả hạt nhân trong mọi kịch bản nổ ra xung đột.

Với việc triển khai tàu Đô đốc Nakhimov đến đây, Hải quân Nga muốn tận dụng năng lực phòng không hiện đại, tác chiến chống ngầm và đối hạm của tàu tuần dương hạt nhân cho vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ phòng thủ này.