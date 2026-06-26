Trung Quốc gần đây đóng nhiều tàu ngầm hơn Mỹ và Nga gộp lại

Tàu ngầm hạt nhân Type 094A lớp Tấn của Trung Quốc ảnh: reuters

Ngành công nghiệp đóng tàu ngầm toàn cầu đang trong giai đoạn bận rộn hơn bao giờ hết kể từ thời Chiến tranh lạnh hồi thập niên 1980, theo trang tin Interesting Engineering hôm 25.6 dẫn ước tính gần đây.

Trung Quốc dẫn đầu

Khác với giai đoạn Chiến tranh lạnh, việc sản xuất hiện trải rộng ở nhiều nước thay vì chỉ tập trung vào một vài cường quốc quân sự của thế giới.

Trong 5 năm trở lại đây, 16 nước đã hạ thủy khoảng 77 tàu ngầm, dẫn đầu là Trung Quốc với 24 tàu ngầm, cao gấp đôi Nga (12 tàu) và hơn gấp 3 lần Mỹ (7 tàu).

Trung Quốc không chỉ dẫn đầu ở số lượng tàu ngầm được đóng mới mà còn ở tốc độ phát triển các thiết kế mới.

Trong 5 năm qua, Trung Quốc bổ sung thêm 7 lớp tàu ngầm mới vào các hạm đội. Trong khi đó, Nga phát triển một lớp tàu ngầm mới là Khabarovsk, mất hơn 11 năm để đóng mới.

Về phần mình, Mỹ không đưa vào lớp tàu ngầm mới nào, mà chỉ tiếp tục đóng thêm các tàu thuộc lớp Virginia vốn đã được triển khai trước đó.

Điều đó không có nghĩa mỗi tàu ngầm Trung Quốc đều hiện đại hơn tàu của hải quân các nước khác.

Dù vậy, tốc độ phát triển và hạ thủy các thiết kế mới cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của ngành đóng tàu ngầm Trung Quốc.

Nhu cầu tàu ngầm hạt nhân gia tăng

Trong số 77 tàu ngầm được đóng mới từ năm 2021, 33 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đến từ 6 nước: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Ấn Độ.

Những nước khác cũng bắt đầu khởi động chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân, như Brazil và CHDCND Triều Tiên đang đóng tàu ngầm dạng này. Còn Hàn Quốc và Úc lên kế hoạch xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.

Những gì diễn ra cho thấy sự thay đổi trong chiến lược hải quân của các nước. Tàu ngầm giờ đây là khí tài quan trọng phục vụ cho mục tiêu răn đe, tình báo và an ninh biển.

Đó là lý do việc đóng tàu ngầm hiện không còn bị giới hạn ở những thế lực hải quân truyền thống mà đang mở rộng sang những thị trường mới.