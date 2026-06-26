New Zealand quan ngại việc tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện thường xuyên ở Thái Bình Dương

Ảnh chụp vệ tinh của hãng Vantor (trước đây là Maxar) cho thấy đội hình tàu hải quân Trung Quốc trên biển Philippines tháng 12.2025 ảnh: Vantor

AFP hôm nay 26.6 dẫn lại báo cáo của Lực lượng Phòng vệ và Bộ Ngoại giao New Zealand được soạn thảo vào tháng 12.2025 trong lúc New Zealand theo dõi đội tàu hải quân Trung Quốc ở biển Philippines.

Báo cáo nêu rõ phía lực lượng chức năng New Zealand khi ấy luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Úc và theo dõi sát diễn biến của những tàu chiến này.

"Ở góc độ rộng hơn, chúng tôi cho rằng những hành động của Trung Quốc, như nhóm tàu đi qua biển Tasman hồi tháng 2.2025 và việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Thái Bình Dương tháng 9.2024, sẽ trở thành điều thường xuyên trong môi trường chiến lược của chúng ta", theo báo cáo.

Báo cáo dài 15 trang đã được chuyển cho Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và lãnh đạo tình báo nước này.

Quan ngại của Wellington về các chuyển động quân sự của Trung Quốc đã tăng cao vào tháng 2.2025, thời điểm đội tàu của Bắc Kinh đi vào biển Tasman giữa Úc và New Zealand.

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Dù thừa nhận việc triển khai lúc đó được thực hiện trong khuôn khổ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), báo cáo nhận định cách thức đội tàu thông báo về kế hoạch diễn tập bắn đạn thật không quá phù hợp với thông lệ tốt nhất của quốc tế.

Bên cạnh đó, chuyển động của đội tàu hải quân Trung Quốc tại biển Philippines được cho phù hợp với xu hướng mở rộng dần sự hiện diện an ninh biển của nước này tại Nam Thái Bình Dương trong thập niên qua.

Bắc Kinh đã điều động nhiều loại tàu hải quân đến khu vực, có thể kể đến tàu bệnh viện, tàu đổ bộ cỡ lớn phục vụ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, cùng các tàu hỗ trợ hoạt động không gian.

Các tàu hỗ trợ hoạt động không gian được thiết kế để theo dõi những vụ phóng tên lửa, vệ tinh và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức sau khi AFP công bố báo cáo nội bộ trên của New Zealand.