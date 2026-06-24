Đài Bắc tập trận, tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết tàu sân bay Phúc Kiến, chiếc mới nhất và mạnh nhất trong số 3 tàu sân bay của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 23.6, một ngày sau khi Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, theo AP.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc trong chuyến thử nghiệm hồi tháng 5.2024 ẢNH: AP

Cơ quan này cho biết lực lượng phòng vệ Đài Loan đã sử dụng "các phương pháp tình báo, giám sát và trinh sát phối hợp để theo dõi sát sao" hoạt động của con tàu.

Phía Đài Loan cũng công bố một bức ảnh đen trắng chụp con tàu từ trên cao nhưng không nói rõ bức ảnh được chụp ở đâu hoặc bằng cách nào. Không thấy máy bay nào trên boong tàu, theo Reuters.

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu đi qua eo biển Đài Loan trong một chuyến chạy thử nghiệm vào tháng 9.2025. Sau đó, tàu lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan với tư cách là một tàu quân sự được biên chế vào tháng 12 cùng năm.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo về dưới sự kiểm soát.

Trung Quốc thường xuyên điều tàu hải quân và máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan trong các cuộc tập trận quân sự, vốn đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây.

Hoạt động của tàu sân bay diễn ra chỉ một ngày sau khi Đài Loan khởi động cuộc tập trận kéo dài 5 ngày để hỗ trợ phản ứng trong trường hợp có thể xảy ra một cuộc xung đột.

Tàu sân bay Phúc Kiến được đưa vào biên chế tháng 11.2025. Theo Viện Hải quân Mỹ, đây là tàu chiến không sử dụng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới và được đánh giá là hiện đại hơn hai tàu sân bay khác của Trung Quốc là Sơn Đông và Liêu Ninh. Tàu có sàn đáp phẳng (thay vì mũi hếch lên như các tàu Sơn Đông và Liêu Ninh) cùng hệ thống phóng máy bay bằng điện từ.