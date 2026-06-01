Tàu sân bay Trung Quốc tập trận ở tây Thái Bình Dương

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 1.6 cho biết hải quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh ở Thái Bình Dương, tại vùng biển phía đông Philippines hồi tuần trước.

Trong thông cáo kèm bản đồ, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản xác nhận tàu Liêu Ninh cùng các tàu hộ tống Trung Quốc đã hoạt động tại vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines từ ngày 26 đến 28.5.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương hồi tháng 4.2018 ẢNH: REUTERS

Trong thời gian này, máy bay và trực thăng trên tàu Liêu Ninh đã thực hiện khoảng 170 lượt cất và hạ cánh. Hạm đội Trung Quốc sau đó di chuyển quanh khu vực tây Thái Bình Dương, có thời điểm tiến đến vị trí cách đảo Miyako của Nhật Bản khoảng 590 km về phía đông nam, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đến ngày 29.5, tàu Liêu Ninh tiếp tục di chuyển về phía đông nam dọc bờ biển Philippines, nhưng không công bố thêm thông tin cập nhật.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 1.6 cho biết họ cũng đang theo dõi hoạt động của tàu Liêu Ninh. Hồi tháng 4, Đài Loan thông báo Liêu Ninh là tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan kể từ tháng 12.2025.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây gia tăng hoạt động hàng hải ở tây Thái Bình Dương, giữa lúc Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác an ninh.

Ngày 1.6, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tuần tra "thực thi pháp luật" ở vùng biển phía đông Đài Loan, nhằm phản ứng trước kế hoạch của Nhật Bản và Philippines về việc khởi động đàm phán phân định ranh giới biển.

Trong tuyên bố, Trung Quốc cho biết một đội tàu đã tuần tra theo luật tại vùng biển phía đông Đài Loan, song không nêu vị trí cụ thể. "Đây là hành động cần thiết nhằm đáp trả việc Nhật Bản và Philippines đơn phương tuyên bố khởi động đàm phán phân định ranh giới biển tại vùng biển phía đông đảo Đài Loan của Trung Quốc", theo tuyên bố.

Tuyên bố nêu: "Chúng tôi kiên quyết cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo an ninh vùng biển của chúng tôi".

Đài Loan lên án động thái này của đại lục, cho biết lực lượng chức năng đã giám sát 2 tàu Trung Quốc hoạt động ở phía đông nam đảo Orchid trên Thái Bình Dương.

Tuần trước, Nhật Bản và Philippines thông báo sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức nhằm phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa 2 nước "phù hợp với luật pháp quốc tế".

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định bất kỳ thỏa thuận phân định ranh giới biển nào giữa Nhật Bản và Philippines cũng sẽ không có giá trị ràng buộc pháp lý đối với "bên thứ ba". "Do đó, chúng tôi cho rằng không có bất kỳ vấn đề nào theo luật quốc tế", ông Kihara nói.