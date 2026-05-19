Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đến Tây Thái Bình Dương

Văn Khoa
19/05/2026 14:01 GMT+7

Hôm nay 19.5, hải quân Trung Quốc điều một lực lượng tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương để huấn luyện, theo Hoàn Cầu thời báo.

Cuộc huấn luyện nói trên bao gồm các nội dung như bắn đạn thật, hỗ trợ và yểm trợ, và tìm kiếm cứu nạn tổng hợp, nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng huấn luyện tác chiến thực tế của lực lượng tàu sân bay, theo tài khoản WeChat chính thức của hải quân Trung Quốc. Lực lượng này do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu.

Trung Quốc điều tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, Đài Loan lên tiếng - Ảnh 1.

Tàu sân bay Liêu Ninh cùng một số tàu khu trục của Trung Quốc trong cuộc tập trận tại Tây Thái Bình Dương vào năm 2018

Ảnh: Chụp màn hình Globaltimes.cn

Hải quân Trung Quốc khẳng định đây là cuộc huấn luyện thường lệ được tổ chức theo kế hoạch thường niên, nhằm nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của quân đội, và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế.

Khi hải quân Trung Quốc thông báo về cuộc huấn luyện, lãnh đạo Viện Hành pháp Đài Loan Trác Vinh Thái hôm nay nói rằng việc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận với quy mô và loại hình khác nhau ở khu vực eo biển Đài Loan, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Biển Đông và thậm chí cả xung quanh Nhật Bản,

Mặt khác, Reuters dẫn lời ông Trác kêu gọi đàm phán. "Chúng tôi vẫn hy vọng vào những cuộc trao đổi lành mạnh và có trật tự giữa hai bên eo biển Đài Loan, và một cuộc đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng. Đây là nguyên tắc nhất quán của chúng tôi", ông Trác nhấn mạnh.

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát ngôn trên của ông Trác.

Tổng thống Trump cảnh báo Đài Loan sau chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập chính thức sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, theo AFP.

