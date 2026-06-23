Hải quân Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác chiến lược

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tặng quà lưu niệm cho chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông – Hải quân Ấn Độ ảnh: thụy miên

Tiệc chiêu đãi trên tàu INS Udaygiri được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao của đoàn Hải quân Ấn Độ đến TP.HCM, kéo dài từ ngày 22 – 24.6.

Trong đó, tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS Udaygiri và tàu săn ngầm INS Kavaratti của Hải quân Ấn Độ vào cảng Sài Gòn TP.HCM. Còn tàu chở dầu cũng thuộc nhóm tàu này không vào cảng.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, chuẩn đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội miền Đông (Hải quân Ấn Độ), khẳng định chuyến thăm của nhóm tàu hải quân không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính nghi lễ, mà quan trọng hơn nữa nhằm tăng cường các mối liên kết chiến lược, vốn được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và đặc biệt là hợp tác an ninh hàng hải.

Quan hệ đối tác song phương tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc diễn tập giữa hai nước, phản ánh rõ nét cam kết của Việt Nam - Ấn Độ đối với hợp tác thực chất.

Khoảng 100 khách mời tham dự tiệc chiêu đãi trên tàu ảnh: thụy miên

"Dù là thông qua các cuộc diễn tập chung nâng cao khả năng tương tác trên nhiều lĩnh vực, hoặc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cứu trợ thảm nạn, thảm họa trên biển, Hải quân Ấn Độ luôn luôn sẵn sàng hợp tác toàn diện với Việt Nam", theo chuẩn đô đốc Alok.

Tư lệnh Hạm đội miền Đông cũng khẳng định chuyến thăm lần này cũng hoàn toàn phù hợp với chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, một định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Về phần mình, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cũng đề cập việc hải quân hai nước trong những năm qua đã và đang triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm: huấn luyện đào tạo, trao đối chuyên môn, thủy đạc, cứu nạn tàu ngầm, hỗ trợ kỹ thuật.

Tàu săn ngầm INS Kavaratti (gần) và tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình INS Udaygiri (ở xa) ảnh: thụy miên

Lãnh đạo hải quân hai nước cũng dành cho nhau sự ủng hộ thông qua việc cử các đoàn đại biểu cấp cao, tàu hải quân tham dự các sự kiện đa phương quốc tế do hải quân hai nước chủ trì.

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dẫn ví dụ tháng 2 năm nay, tàu 17 của Vùng 2, Hải quân Việt Nam, đã thăm thành phố Visakhapatnam và tham dự Lễ Duyệt binh tàu quốc tế cùng diễn tập Milan 2026. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 trong năm nay, tàu Hải quân Ân Độ ghé thăm Việt Nam sau các chuyến thăm Khánh Hòa vào tháng 5.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước đã mở ra cơ hội to lớn để quân đội và hải quân hai nước thúc đẩy hợp tác thiết thực đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, an ninh an toàn hàng hải của khu vực.