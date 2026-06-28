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Thế giới Quân sự

Mỹ lên kế hoạch phát triển tên lửa tác chiến ngoài tầm phòng thủ của Trung Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên
Không quân Mỹ đang âm thầm thiết lập nền móng cho một thế hệ tên lửa mới được kỳ vọng có thể thay đổi cách thức các cuộc không chiến được tiến hành ở Thái Bình Dương trong tương lai.
US eyes 1,150-mile missile as China expands military reach across Pacific - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 khai hỏa tên lửa

ảnh: lockheed martin

Tờ Military Times ngày 27.6 đưa tin Không quân Mỹ đang lên kế hoạch phát triển một dòng tên lửa tầm xa hoàn toàn mới với năng lực tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển ở khoảng cách đến 1.850 km. Đây là khoảng cách nằm ngoài tầm hoạt động của hầu hết các tên lửa phóng từ máy bay hiện nay ở Thái Bình Dương.

Chương trình gồm hai phiên bản: tên lửa không đối không được thiết kế để tiêu diệt máy bay đối phương và tên lửa không đối đất nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ cũng như trên biển.

Không quân Mỹ dự kiến ưu tiên phát triển phiên bản không đối không trước và có thể trao hợp đồng cho nhiều nhà thầu khác nhau.

Theo thông tin được công bố, Không quân Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện kín tập hợp các nhà thầu quân sự ở căn cứ không quân Eglin (bang Florida) vào tháng 8 cho mục tiêu này.

Được gọi là chương trình Vũ khí tầm xa không quân (AFLRW), nỗ lực trên phản ánh quan ngại ngày càng lớn trong nội bộ Lầu Năm Góc.

Nhiều chuyên gia quân sự liên tục đưa ra những lời cảnh báo rằng các cuộc xung đột tương lai có thể xảy ra trên khắp những vùng biển rộng lớn, nơi máy bay, tàu bè và cả căn cứ quân sự đang ngày càng dễ bị đe dọa hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa.

Trong môi trường phức tạp như thế, việc tiếp cận đủ gần để có thể phóng vũ khí thường được cho là điều vô cùng rủi ro.

Chương trình AFLRW nghe qua có vẻ đơn giản nhưng rất khó để thực hiện, theo đó dòng tên lửa mới cần được phóng từ rất xa nhưng vẫn có thể phá hủy các mục tiêu.

Không quân Mỹ không chỉ tìm kiếm dòng tên lửa có thể tấn công tàu chiến và mục tiêu trên bộ ở khoảng cách vô cùng xa, mà còn là dòng vũ khí đủ sức tiêu diệt máy bay đối phương ở cự ly vượt xa phạm vi tác chiến trên không hiện nay.

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