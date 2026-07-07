Canada chọn nhà thầu Đức đóng hạm đội tàu ngầm mới

Tàu ngầm HMCS Victoria của Canada đi qua eo biển Juan De Fuca nằm giữa đảo Vancouver (Canada) và bán đảo Olympic (Mỹ) hồi tháng 2.2015

ảnh: bộ quốc phòng canada

Thủ tướng Canada đã công bố kế hoạch đóng hạm đội tàu ngầm mới trước khi lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hạm đội tàu ngầm mới sẽ thay thế các tàu ngầm lớp Victoria của Canada do Anh chế tạo, vốn chuẩn bị về hưu trong vòng 10 năm tới.

Ottawa vào năm 2024 đã khởi động quy trình mua sắm 12 tàu ngầm mới và đến tháng 8 năm ngoái công bố hai cái tên cuối cùng sẽ tranh gói thầu nhiều tỉ USD. Đó là TKMS, công ty con trực thuộc tập đoàn công nghiệp đa quốc gia Thyssenkrupp (Đức) và Hanwha Ocean, công ty trực thuộc Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc).

Phát biểu tại thành phố cảng Halifax trên bờ Đại Tây Dương khi lên máy bay dự hội nghị NATO, ông Carney thông báo TKMS đã thắng công ty Hàn Quốc trong cuộc đua sau rốt.

Theo nhà lãnh đạo, Canada giờ đây sẽ bước vào giai đoạn đàm phán với TKMS về việc mua tối đa 12 tàu ngầm. Các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài khoảng 18 tháng.

Nếu thương thuyết thất bại, một khả năng mà theo ông Carney khó xảy ra, Canada vẫn có quyền quay lại đàm phán với Hanwha.

Thủ tướng Carney từ chối tiết lộ giá trị hợp đồng vì lý do cần bảo mật trong quá trình đàm phán, nhưng cho hay thỏa thuận sẽ mang lại hàng chục tỉ đô cho nền kinh tế Canada.

Chính phủ Canada gọi việc chọn ra nhà thầu đóng tàu ngầm là quyết định khó khăn vì cả hai nhà cung cấp đều có năng lực vượt trội.

Tuy nhiên, chuyên gia chính sách quốc phòng Wesley Wark của Trung tâm Đổi mới Quản trị Quốc tế (Canada) nói với AFP rằng TKMS nhiều khả năng luôn có lợi thế trước Hanwha vì ông Carney ưu tiên hợp tác với một đồng minh NATO.

"Tôi cho rằng NATO cuối cùng đã trở thành nhân tố quyết định", ông Wark nhận xét.