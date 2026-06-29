Anh lên kế hoạch triển khai tàu chiến 'lai'

Tàu khu trục HMS Daring thuộc lớp Type 45 sẽ bị thay thế trong thập niên kế tiếp ảnh: afp

AFP hôm 29.6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tàu chiến "lai" sẽ thay thế 6 tàu khu trục Type 45 theo biên chế hiện tại của Hải quân Hoàng gia Anh.

Lớp tàu chiến mới sẽ kết hợp thủy thủ đoàn và năng lực không người lái, với thiết kế phù hợp hơn cho tốc độ cũng như đặc điểm của hải chiến hiện đại.

Những tàu chiến này sẽ được thiết kế để triển khai phương tiện không người lái, và phối hợp tác chiến với những tàu khác cũng như các nền tảng không người lái và khí tài dưới nước.

Như vậy, thông tin trên có nghĩa là kế hoạch được công bố vào tháng 3.2021 về việc phát triển tàu khu trục lớp Type 83 để thay thế lớp Type 45 sẽ chính thức bị hủy bỏ.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, mẫu chiến hạm mới có thể hoạt động như một trung tâm chỉ huy cho các hệ thống không người lái, theo đó mở rộng phạm vi tác chiến, nâng cao sự bền bỉ và gia tăng hỏa lực của Hải quân Hoàng gia Anh mà không cần tăng thêm thủy thủ lẫn chi phí vận hành.

Quyết định trên là một phần của kế hoạch chuyển sang mô hình "hải quân lai" thay vì tập trung năng lực vào một số ít tàu chiến lớn với chi phí đắt đỏ.

Theo Bộ Quốc phòng, kế hoạch cũng đại diện cho khoản đầu tư lớn nhất trong nhiều thập niên nhằm trang bị năng lực tác chiến mới trên biển cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Trước khi có thông báo trên, Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quân sự trải qua giai đoạn đầy biến động với việc cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng quốc phòng đều từ chức hồi đầu tháng 6 vì tranh cãi liên quan đến Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng bị trì hoãn lâu nay.

Sau đó 11 ngày, Thủ tướng Keir Starmer cũng thông báo quyết định từ chức do mất đi sự ủng hộ trong nội bộ Công đảng cầm quyền vì những sai sót trong quá trình điều hành đất nước, các bê bối của chính phủ và những lần đảo ngược chính sách trong thời gian cầm quyền.

Lẽ ra đã được công bố hồi năm ngoái, Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng bị hoãn công bố hết lần này đến lần khác, trong bối cảnh chính phủ Anh chật vật tìm kiếm nguồn tiền để tăng chi quân sự và ưu tiên củng cố vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước sức ép từ Nga.